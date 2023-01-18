Пожилым людям и малышам праздники. Какие благотворительные акции дарят любовь?

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе « Большой город » на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Дети ловят каждое слово. У них тоже яркие впечатления: а я не знал, что так живут пожилые люди в доме-интернате. Они выходят и говорят: это действительно дом, это большой дом, где живет много пожилых людей, которым нужно наше внимание, и мы вернемся еще. В рамках прошедшей акции у нас действительно завязались новые шефские отношения, связи. У нас появилось еще больше учреждений образования, которые с большой радостью приедут к нам на ближайшие праздники. Очень любят наши пожилые люди, когда мы проводим День Победы, очень большие мероприятия проходят. На субботники приезжает молодежь. Мы высаживаем прекрасные аллеи, сады. Очень много делается, очень позитивно это воспринимается нашими молодыми людьми.

Екатерина Забенько, СТВ:

Анна Викторовна, знаю, что мероприятие охватило не только белорусских детей. Минск стал принимающей стороной. Приезжало большое количество делегаций. Кого еще не из Минска охватила эта акция?