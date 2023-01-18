Пожилым людям и малышам праздники. Какие благотворительные акции дарят любовь?
В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Дети ловят каждое слово. У них тоже яркие впечатления: а я не знал, что так живут пожилые люди в доме-интернате. Они выходят и говорят: это действительно дом, это большой дом, где живет много пожилых людей, которым нужно наше внимание, и мы вернемся еще. В рамках прошедшей акции у нас действительно завязались новые шефские отношения, связи. У нас появилось еще больше учреждений образования, которые с большой радостью приедут к нам на ближайшие праздники. Очень любят наши пожилые люди, когда мы проводим День Победы, очень большие мероприятия проходят. На субботники приезжает молодежь. Мы высаживаем прекрасные аллеи, сады. Очень много делается, очень позитивно это воспринимается нашими молодыми людьми.
Екатерина Забенько, СТВ:
Анна Викторовна, знаю, что мероприятие охватило не только белорусских детей. Минск стал принимающей стороной. Приезжало большое количество делегаций. Кого еще не из Минска охватила эта акция?
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Минск посетила делегация ребят из освобожденных территорий Донбасса. Это делегация, которая находилась по приглашению фонда Алексея Талая. У ребят была возможность познакомиться и с нашей столицей, пообщаться со школьниками, посетить знаковые и особо важные места не только для жителей нашей страны, но и для жителей постсоветского пространства в целом. Ребята были на предприятиях-гигантах, возлагали цветы к монументу Победы, общались со своими сверстниками. Потом уже, делясь своими впечатлениями, ребята говорили, что они оставляют в нашей стране частичку своей души и очень бы хотели сюда вернуться еще.
Екатерина Забенько:
Наверное, акция «От всей души» была возможностью посмотреть, в каких условиях проживают люди почтенного возраста. И эти гости, которые приезжали, наверное, могли оценить, оказать какую-то помощь (может быть, правовую, поддержать советом и добрым делом). Была ли такая необходимость?
Ольга Василевская:
Сегодня в наших учреждениях, которые проживающие по праву называют своим домом, действительно домашняя, уютная обстановка. Это необходимое оборудование. Мы полностью обеспечены, поэтому материально-техническая база наших учреждений на достойном уровне. Всегда хочется что-то разнообразить, поэтому, конечно, были и подарки для укрепления материально-технической базы в рамках этой акции. Самое главное, само нужное – это общение. Это действительно огромная радость, огромное удовольствие делать праздник для простых и скромных людей.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Умные часы, ультрафиолетовая лампа и гитара. Вот какие подарки получили дети СПЦ Московского района
«Наши дети» – это разовая акция или постоянные добрые дела? Ответила представитель Мингорисполкома
Детские концерты и встреча с Натальей Кочановой. Пожилые люди рассказали, как прошла акция «От всей души»