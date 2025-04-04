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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек

04 апреля 2025 13:55
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Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3 301 человека, 4 792 получили ранения, 221 пропал без вести. Об этом пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 8,2, по оценкам департамента Таиланда, произошло 28 марта.

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек-1

Фото: pixabay

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Кроме Мьянмы, подземные толчки ощущались и в других странах: Лаосе, Китае, Индии, Бангладеше.

# Международная политика

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