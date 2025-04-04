Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3 301 человека, 4 792 получили ранения, 221 пропал без вести. Об этом пишет ТАСС.
Землетрясение магнитудой 8,2, по оценкам департамента Таиланда, произошло 28 марта.
Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3 301 человека, 4 792 получили ранения, 221 пропал без вести. Об этом пишет ТАСС.
Землетрясение магнитудой 8,2, по оценкам департамента Таиланда, произошло 28 марта.
Фото: pixabay
Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Кроме Мьянмы, подземные толчки ощущались и в других странах: Лаосе, Китае, Индии, Бангладеше.