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В Логойске торжественно открыли новый детский сад

04 апреля 2025 13:56
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Подарок для юных жителей. В Логойске распахнул свои двери новый современный детский сад на 200 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Логойске торжественно открыли новый детский сад-2

Здесь созданы все условия для физического и интеллектуального развития малышей. Уютные и просторные групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, есть скалодром, медицинский блок, бассейн. Особое внимание уделено безбарьерной среде. А чтобы ребята интересно проводили время и развивались, будут работать ресурсные центры. Открытия дошкольного учреждения образования очень ждали и дети, и родители, в городе ощущался дефицит мест в садах.

В Логойске торжественно открыли новый детский сад-4

Диана Варонько:
Нам очень нравится наш новый детский сад. Мы очень рады, что он у нас в районе открылся, в нашем маленьком. Ну, он расстраивается, наш микрорайон.

Ольга Кукина, заведующая детским садом № 5:
Коллектив у нас сейчас небольшой, но планируется 32 педагога. Все специалисты – учителя-дефектологи, музыкальные руководители, педагог-психолог, плаврук, руководители физвоспитания, ну а, кроме этого, очень большой технический персонал.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Открытие новых объектов образования в нашей области стало хорошей традицией. И это радует, потому что в частности в городе Логойске есть кого обучать и воспитывать в этом дошкольном учреждении. Это районный центр, в котором все дошкольные учреждения, которые функционировали до этого дня, имели наполнение свыше своей проектной возможности.

В Логойске торжественно открыли новый детский сад-6

Чтобы обеспечить безопасность малышей, в дошкольном учреждении установлена система видеонаблюдения. На территории оборудованы современные игровые и спортивные площадки. Акцент – на обучение правилам безопасности.

# Детские сады в Беларуси # Николай Башко

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