В Логойске торжественно открыли новый детский сад

Подарок для юных жителей. В Логойске распахнул свои двери новый современный детский сад на 200 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь созданы все условия для физического и интеллектуального развития малышей. Уютные и просторные групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, есть скалодром, медицинский блок, бассейн. Особое внимание уделено безбарьерной среде. А чтобы ребята интересно проводили время и развивались, будут работать ресурсные центры. Открытия дошкольного учреждения образования очень ждали и дети, и родители, в городе ощущался дефицит мест в садах.

Диана Варонько:

Нам очень нравится наш новый детский сад. Мы очень рады, что он у нас в районе открылся, в нашем маленьком. Ну, он расстраивается, наш микрорайон.

Ольга Кукина, заведующая детским садом № 5:

Коллектив у нас сейчас небольшой, но планируется 32 педагога. Все специалисты – учителя-дефектологи, музыкальные руководители, педагог-психолог, плаврук, руководители физвоспитания, ну а, кроме этого, очень большой технический персонал.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Открытие новых объектов образования в нашей области стало хорошей традицией. И это радует, потому что в частности в городе Логойске есть кого обучать и воспитывать в этом дошкольном учреждении. Это районный центр, в котором все дошкольные учреждения, которые функционировали до этого дня, имели наполнение свыше своей проектной возможности.