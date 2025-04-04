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Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год

04 апреля 2025 14:05
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В Год благоустройства перед всей отраслью ЖКХ стоят масштабные задачи: от реконструкции придворовых территорий до наведения порядка в скверах. В 2025 году полное преображение ждет более полутысячи столичных дворов: там заменят асфальтное покрытие. Отдельное внимание – установке новых контейнерных площадок. Планируется рекордное количество – 700 единиц.

Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год-2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Планируем заменить более 2,5 тысячи детских игровых комплексов, оборудования. Изюминкой этого всего будет то, что более 500 тематических комплексов – будут большие комплексы, появятся новые в наших дворах. 

С адресами все желающие, конечно, могут ознакомиться на сайтах предприятий ЖКХ, где в разделе «благоустройство» закреплена программа именно на 2025 год по благоустройству.

Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год-4

Одним из самых важных направлений работы ЖКХ был и есть капитальный ремонт жилищного фонда. Ежегодно в среднем обновляется не менее 3 % строений. В 2025 году ожидается полное преображение около 170 объектов – это более миллиона квадратных метров. На данный момент работы уже ведутся на более чем на половине из них.

Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год-6

Екатерина Казак, начальник отдела капитального ремонта ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В жилых домах в рамках капитального ремонта выполняются работы по замене кровельного покрытия, замене окон в местах общего пользования, электрики в местах общего пользования – щитки, светильники. Если мы говорим о квартирах, то это замена сетей водоснабжения и канализации. Если дом газифицирован, то замена системы газоснабжения и замена коммуникаций в подвале, магистрали, оборудование общедомовое, тепловой узел, водомерный узел, электрощитовая. И восстанавливается благоустройство, которое было порушено в ходе производства работы.

Подробности – в видео.

# ЖКХ # Год благоустройства # Марина Толстик # Ремонт и капремонт в Беларуси

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