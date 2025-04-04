Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год

В Год благоустройства перед всей отраслью ЖКХ стоят масштабные задачи: от реконструкции придворовых территорий до наведения порядка в скверах. В 2025 году полное преображение ждет более полутысячи столичных дворов: там заменят асфальтное покрытие. Отдельное внимание – установке новых контейнерных площадок. Планируется рекордное количество – 700 единиц.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Планируем заменить более 2,5 тысячи детских игровых комплексов, оборудования. Изюминкой этого всего будет то, что более 500 тематических комплексов – будут большие комплексы, появятся новые в наших дворах.

С адресами все желающие, конечно, могут ознакомиться на сайтах предприятий ЖКХ, где в разделе «благоустройство» закреплена программа именно на 2025 год по благоустройству.