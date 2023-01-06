«Нужно вникать в проблемы людей». Лучшего соцработника Минской области выбрали в Борисове

Новости Беларуси. Лучшим социальным работником Минщины стала Жанна Чеченец из Минского района. В Борисове прошел финал конкурса профессионального мастерства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего за звание боролись девять конкурсантов. Среди них представители Борисовского, Узденского, Воложинского и Копыльского районов. На суд жюри участники представили свои проекты, которые уже реализуют либо планируют внедрить в центрах соцобслуживания населения. Кроме того, каждый из конкурсантов подготовил творческий номер с песнями, танцами и театральными постановками.

Ольга Копыток, директор Борисовского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Социальная защита укрывает теплом милосердия, добра весь год всех своих подопечных. Поэтому большой коллектив всей области, он же проводится и в республике, этот конкурс, показывает, что социальная служба сегодня на высокой ступени социальной защиты наших подопечных.

Людмила Химорода, социальный работник Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Работа несложная. Просто нужно вникать в проблемы людей и отдавать частичку себя, потому что каждый человек тебя ждет, на тебя надеется, рассчитывает на тебя.