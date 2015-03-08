Поздравления с праздником 8 Марта принимает и минская семья, где уже четыре поколения врачей

Новости Беларуси. Исторически праздник 8 Марта появился как День солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав. Теперь это еще один повод сказать «спасибо» представительницам прекрасного пола. Без поздравлений не остаются и героини сюжета – бабушка, мама и дочь. Объединяют их не просто родственные узы, но еще и общее профессиональное призвание. В этой семье уже четыре поколения врачей.

Сегодня они все вместе за праздничным столом. Традиция такая. Новый год, Дни рождения. Вот и самый главный весенний праздник – 8 Марта – тоже стороной не обошли – собрались. И таким семейным встречам далеко не один год. Еще родители приучили, рассказывает Нелли Ивановна. Как раз родители начали еще одну традицию: в этой семье уже четыре поколения врачей.

Нелли Артишевская, профессор кафедры внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета:

С детства с братом для нас не было ничего странного открыть книжки медицинские, по акушерству.

Время на чай и несколько нот. Тоже по традиции. В медицинской семье время находили и для музыкального образования. Причем получали его тоже, ни много ни мало, три поколения женщин. Вот только на чаше весов больше «за» раз за разом было все равно у медицины.

Впрочем, вместе эти женщины не только в праздничный день. Пусть не на рабочих местах – в профессии. Медицинские вопросы обсуждают и при встречах, и по телефону. Да и как по-другому, говорит Анастасия, младшая из династии врачей, ведь родные были первыми учителями. Именно они рассказывали и то, что такое «понимать пациентов».

Еще в первом классе она рассказывала сверстникам о том, как вылечить головную боль и помочь при переломе, но все же в ее «медицинском будущем» родным пришлось усомниться. Четвертого поколения врачей в этой семье могло попросту не быть из-за артистического таланта дочери. Анастасия даже думала поступать на актерский. Сегодня заверяет: передумала точно не зря.

Анастасия Кудрицкая, врач акушер-гинеколог 1-ой городской клинической больницы Минска:

Из поколения в поколение передается эта медицинская династия. Наверное, с пеленок было понятно, что я буду ее продолжать. И замуж вышла за парня, который тоже работает врачом. И все подшучивают, что и в будущем не прервется эта династия. У меня с детства истории про студентов, про болезни, про патологии – это было вместо сказок на ночь.

Эти самые «сказки о медицине» с детства рассказывала мама – Марина Александровна. Теперь с профессией, которая должна стать призванием, знакомит, как и мама Нелли Ивановна, студентов медицинского университета. Сама же Марина Савченко прошла все ступени: от участкового врача-терапевта до заместителя декана лечфака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время совмещать приходилось и студентов, и больницу, и дежурства. К тому же дочку воспитывать. Родные помогали. И, кстати, от мечты стать врачом не отговаривали. Впрочем, и сама Марина Александровна мужской эту профессию уж точно не считает.

Марина Савченко, заместитель декана лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Ровно в той же степени, в которой нужна жесткость и твердость в принятии решений. Для того, чтобы работать с людьми, особенно с людьми больными, нужно терпение, отзывчивость, мягкость. В наибольшей степени этими качествами обладают все-таки женщины.

В первую очередь как женщин, а не просто первоклассных врачей, поздравляют их в этот весенний праздник. Ведь они не только дарят «вторую жизнь» своим пациентам, но еще и создают тепло и уют в собственных домах.