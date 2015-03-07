Женщины в мужских профессиях: каково быть боксером, спасателем или инструктором по вождению?

Новости Беларуси. Уже завтра прекрасная половина человечества окажется как никогда на пике популярности. Цветы, подарки, уйма внимания, комплименты и поздравления. 8 Марта, как-никак, – Международный женский день.

Не женское это дело, говорили им, но страсть к любимому занятию взяла верх. Этот выпуск программы «Большой город» на СТВ о тех, с кем и в огонь, и в воду.

И коня на скаку остановят, и в горячую избу войдут. Наши женщины способны на гораздо большее – и за себя постоять, и конём железным управлять, да еще и других людей из беды вытаскивать.

Наши женщины наповал сражают не только своей красотой.

Боксерские перчатки, бойцовская стойка и хрупкая женская натура, как оказалось, вполне совместимы.

На ринге у них нет понятия «девушка», здесь очаровательные дамы превращаются в целеустремленных спортсменок и, зачастую, в победителей.

Анна боксерские перчатки примерила почти пять лет назад. Сейчас она уже чемпионка Беларуси, а ведь все могло быть совсем по-другому. Девушка училась в Чехии, мечтала стать адвокатом, но в один момент поняла, что бокс – ее жизнь.

Анна Прохорова, боксер:

Людзі, якія мяне бачаць проста на вуліцы, не ў спартовай форме, здіўляюцца, як я магу займацца такім жорсткім відам спорта. Але жанчына ж павінна быць загадкай, якую неабходна разгадваць!

У Аллы за плечами уже 18 лет тренировок и чемпионский титул. Все свободное время от бокса старается проводить с годовалой дочкой, тогда для нее жестокий спорт остается за дверями спортивного зала и Алла снова становится нежной и любящей мамой.

Алла Яршевич, боксер:

Спортсмен я здесь, в зале, а в жизни я обычная девушка.

Наталья умеет не только за себя постоять, но и в экстренной ситуации не теряется. В МЧС попала совершенно случайно – нужны были люди для пропаганды и занятий с детьми.

Здесь педагогическое образование Натальи пришлось очень кстати.

Наталья Войтович, начальник сектора делопроизводства и контроля исполнения Минского городского управления МЧС:

Три года гражданским человеком. По истечению этих лет оказалось, что эта должность нужна, и предложили надеть погоны, то есть аттестоваться. Я была не против: к тому времени была подготовлена, подкована – много литературы прочитала, и уже влилась в эту службу. С великой радостью одела погоны. За короткий промежуток времени – к сожалению, он очень быстро пролетел для меня, – за 12 лет, от лейтенанта дослужила до подполковника.

За 13 лет в погонах Наталья видела всякое. Порой приходилось среди ночи просыпаться и ехать вместе с командой на вызов.

Признается, что даже в одной и той же форме можно выглядеть разнообразной и при этом всегда оставаться женственной.

Наталья Войтович, начальник сектора делопроизводства и контроля исполнения Минского городского управления МЧС:

Как только ты приходишь на работу, уже прямо в фойе спасатель тебе кричит: вы сегодня хорошо выглядите. Желают дорого утра с комплиментами.

В мужском коллективе работает и Екатерина. На ней еще большая ответственность – от ее профессионализма зависит безопасность на наших дорогах.

Женщина за рулем здесь вовсе не в анекдоте, а в качестве примера.

В столь мужскую профессию попала случайно – а почему бы не попробовать? И вот уже 3 года Екатерина гордится своими учениками. Практически все сдают экзамены с первого раза.

Екатерина Решетникова, мастер по вождению:

Первые городские занятия, наверное, самые сложные. Потом проще. В городских условиях важно, чтобы человек научился обращать внимание не только на знаки. Когда он учится переключать передачи – раньше он никогда с этим не сталкивался, – тут надо концентрировать внимание не только на переключение передач, а смотреть на знаки, пешеходы, искусственные неровности, включать нужную передачу в тот или иной момент.

Научит девушка не только спокойствию на дороге, но и правильному уходу за автомобилем. Под капотом для нее все, как открытая книга. А если вдруг что сломается, то сильные коллеги всегда помогут.

Владимир Предеин, председатель Ленинской РОС ДОСААФ:

Когда знают, что у меня есть в мастерах женщины, интересуются, можно ли попасть. На выставке спрашивали, еще не записавшись в школу, какой процент есть, чтобы попасть к мастеру. Мы говорим: когда придете, мы учтем ваши пожелания, чтобы взять вас именно к женщине-инструктору.

Несмотря на мужские профессии, наши героини остаются, в первую очередь, прекрасными девушками, которых поздравлять хочется не только 8 марта!

А в студии «Большого города» на СТВ вы в этот раз не увидите мужчин – только прекрасное, только женщины! Это Наталья Предко, начальника управления лечебно-профилактической помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Наталия Бушная, директор столичной гимназии №1.