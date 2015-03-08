Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин страны с 8 Марта

Новости Беларуси. Весна. Март. Праздник. В День женщин мы произносим искренние слова, дарим цветы самым дорогим сердцу людям. В каждом из нас живет тепло их заботливых рук, любящих глаз, лучезарных улыбок, неповторимый колорит их родных голосов.

День женщин традиционно украшен букетами цветов и весенним приподнятым настроением. Мировая история этого праздника насчитывает более 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прекрасную половину с Днем женщин поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ваша душевность и теплота делают наш мир лучше. В вас заложена великая созидательная сила и вы умеете применить ее на благо всех, кто находится рядом с вами. Сегодня вы не только поддерживаете домашний очаг, но и вносите огромный вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, промышленности, науки, сферы услуг, благодаря чему родная Беларусь с каждым годом становится уютнее и краше» – говорится в поздравлении.