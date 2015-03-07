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Прямые линии, как возможность для граждан напомнить о своих проблемах, прошли 7 марта в Беларуси

07 марта 2015 16:36
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На прямой линии. 7 марта представители областной и региональной власти страны в очередной раз ответили на вопросы белорусов. Примечательно, что эту форму обращения население относит к одной из самых действенных. И не только потому, что номер телефона можно набирать каждую субботу. После десятков тысяч звонков у чиновников сформировался общий список насущных проблем и опыт их решения. 

Максим Слиж, СТВ:
Прямые линии — возможность для граждан напомнить о своих проблемах. При этом чиновники должны принимать обращения не для галочки, а реагировать на них незамедлительно. Такими принципами руководствуются в Дзержинском районе.

Первый звонок — и явная причина. Рейсовый автобус сбился с маршрута, сообщает женский голос на другом конце провода. Стоит пассажиры на остановке, ждут, а его всё нет. Председатель районного Совета депутатов Дзержинского райисполкома Александр Саркач заверяет, что этот вопрос будет решён в течение получаса. Слово сдержал, так у них принято.    

Казалось бы, один звонок в диспетчерскую службу автовокзала — и проблемы нет. Работают по горячим следам чиновники уже не один год. И получается ведь.    

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Граждане могут обратиться в любое время с любым вопросом, на который мы в обязательном порядке брали на контроль и доводили его до логического завершения, если обращение было обоснованным.

Вот и жильцы 2-го дома на Ленинской улице пришли в райисполком сами. Их пятиэтажку готовили к капитальному ремонту, но по проекту тепловой модернизации предусмотрено не было. Дмитрий Королинский вспоминает, как быстро местные власти предложили им компромиссное решение. В квартирах стало значительно теплее, как и на душе от того, что к ним отнеслись с пониманием.      

Дмитрий Королинский, житель Дзержинска:
Купили материал за свои деньги. Исполком пошёл на встречу и утеплили дом за счёт средств города. Благодарны. 

Валентина Васильевна напрямую к мэру Бреста решила обратиться после многолетней борьбы за  возможность жить «на суше». Говорит, даже  при незначительных осадках ее участок превращается в настоящую Венецию. В своих бедах женщина винит слишком высоко насыпанный соседский участок,  на котором,  к тому же, хозяин перекрыл  ливневки. Теперь вся  вода с улицы стекает прямо на «сотки» Валентины Васильевны.

Валентина  Голодко,  жительница  Брест:
Санстанция приезжала,  сделали  замер. Сказали, что виноваты они.

Вопрос Валентины Васильевны по телефону не решить — в начале неделе  на место выедут специалисты. Всего за три часа городскому главе поступило 15 звонков. Звучали просьбы о благоустройстве  дворов и улиц, капремонта домов  и обустройства остановок общественного транспорта. Многие вопросы местные чиновники держат на постоянном контроле.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Наверное, здорово, когда человек жалуется, что ему тоже хочется сделать капитальный ремонт двора, потому что по соседству все дворы сделаны капитальным ремонтом. Это нормально. Повышается планка потребностей наших людей.   

В Полоцком райисполкоме за три часа телефон звонил всего дважды. Как уверяют местные власти, отсутствие жалоб — это результат  налаженной работы с населением. Тем более, на Витебщине прямые линии практикуются не первый год, потому и ажиотажа нет. По субботам к руководству древнейшего города Беларуси обращаются максимум 5 человек. Обычно по вопросам приватизации жилья, работы коммунальных служб, благоустройства.

Иосиф Грибович, председатель Полоцкого районного Совета депутатов:
По результатам прошлого года обращений в вышестоящие организации у нас значительно снизилось. Это результат, конечно, прямых линий, выездов, встреч с населением.

В этот раз и вовсе никто не жаловался. В одном случае — попросили содействия в организации пробега, посвященного 70-летию Победы. В другом — поблагодарили за воду, которая уже в апреле появится в их поселке. Около 20 лет жители деревни Емельяники пользовались двумя полупустыми колодцами, хотя совсем неподалеку находится водопровод, который идёт к Полоцку. Ветку на деревню должны были кинуть, но с развалом Союза об этом благополучно забыли. Зато теперь здесь установили 4 колонки и даже построили станцию обезжелезивания. И все — для одной деревни, где чуть больше 30 домов.

Владимир Черневич:
Население деревни обратилось к местной власти. Они пошли навстречу, была такая программа в области «Чистая вода». Включили нас в эту программу и вот уже проложили водопровод в деревне.

Практика  проведения субботних прямых телефонных линий в Беларуси ведётся с середины января. К чиновникам уже успели дозвониться тысячи людей. По результатам обращений решены сотни проблемных вопросов. Такое общение — наиболее оперативный способ выстраивания диалога местных властей и граждан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Прием граждан # Николай Артюшкевич # Александр Рогачук # Дмитрий Королинский # Иосиф Грибович

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