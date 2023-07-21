Появятся ли новые Достоевские после СВО? Мнение Марии Андреевой

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:

Это уже происходит. Это происходит медленно, но происходит. Есть ряд потрясающих новых поэтов. Наша поэзия возродилась, такого не было давно. С музыкой немного сложнее. И я тоже занимаюсь тем, что ищу таких людей, я ищу, можно сказать, больших талантов или гениев, которые могли бы создать такое же произведение, как Симфония № 7 Шостаковича. Поднять моральный дух всего народа. Но нужно понимать, что это очень долгий труд и очень напряженный, потому что мы столкнемся с огромным количеством неприязни. И вот этот морок снять крайне сложно, потому что он впитывается, и он уже вжился в осознание всего молодого поколения.

Это питание. То есть им специально навязываются, и до сих пор это происходит, мы это видим на примере того же VK Fest, образцы западных ценностей. Для чего это делается? То есть через несколько лет эти ребята, которые ходят на эти концерты, вырастут. И что они передадут нашей стране? О чем они расскажут нашему миру? Я не могу сказать. Поэтому крайне важно сейчас заниматься внедрением другого искусства. В том числе это и классическая музыка, которая воздействует на подсознание человека. Воздействует на внутренние чувства, которые облагораживают душу. Да, поначалу человек, который до этого никогда не слушал – возможно, для него это будет отторжение. Но в данном случае нужно это навязывание. Человек послушает три, четыре, пять раз и дальше, вот увидите, это работает, это проверено просто. На пятый раз он погрузится в этот мир, у него возникнет новое понимание. У него откроются глаза. И он по-другому взглянет наверх. Поэтому очень важно вот это внедрение настоящего искусства, которое направлено на образование души, а не на деградацию.

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