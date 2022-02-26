«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно

Новости Беларуси. Стали известны данные, сколько людей проголосовало досрочно на референдуме. За пять дней это 42,93 % от числа внесенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионы голосовали 26 февраля настолько активно, что в урнах на некоторых участках даже стало заканчиваться свободное место. Специалисты инфоцентра, работающего при ФПБ, рассказали, что в Солигорске на одном из участков за пару часов после открытия заполнили бюллетени более 70 человек.

В Брестской области явка по досрочному голосованию на референдуме превысила 40 процентов. Активность в выходной выросла и в областном центре. 82 участок для голосования Московского района включает свыше полутора тысяч человек. Явка по досрочному голосованию достигла 40 процентов здесь в обед. Пенсионер Михаил Сазонов очень почтенного возраста, но решил прийти лично.

Михаил Сазонов, житель Бреста:

Все, что в государстве происходит, очень важно и должно касаться каждого. Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить.