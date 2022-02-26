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«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно

26 февраля 2022 22:21
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Новости Беларуси. Стали известны данные, сколько людей проголосовало досрочно на референдуме. За пять дней это 42,93 % от числа внесенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно-1

Регионы голосовали 26 февраля настолько активно, что в урнах на некоторых участках даже стало заканчиваться свободное место. Специалисты инфоцентра, работающего при ФПБ, рассказали, что в Солигорске на одном из участков за пару часов после открытия заполнили бюллетени более 70 человек.  

«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно-4

В Брестской области явка по досрочному голосованию на референдуме превысила 40 процентов. Активность в выходной выросла и в областном центре. 82 участок для голосования Московского района включает свыше полутора тысяч человек. Явка по досрочному голосованию достигла 40 процентов здесь в обед. Пенсионер Михаил Сазонов очень почтенного возраста, но решил прийти лично.  

«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно-7

Михаил Сазонов, житель Бреста:  
Все, что в государстве происходит, очень важно и должно касаться каждого. Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить.  

«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно-10

Дарья Ярмушевич, жительница Бреста:  
Я сама смотрела все эти изменения. Поэтому я могу сказать, что она более полная. Внесены те пункты, которые раньше не были затронуты, но они очень важны. Я читала, я полностью поддерживаю.  

«Каждый должен знать, в каком государстве он хочет жить». Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно-13

Всего в Бресте создано 133 участка для голосования на референдуме. В основной день начнут работать в том числе закрытые участки. Так, члены участковой комиссии из Брестской областной клинической больницы посетят ковид-больных на дому.  

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# Референдум # общество # Михаил Сазонов # Дарья Ярмушевич # Фотофакт

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