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Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса

05 марта 2026 10:48
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Инга Максимюк после школы мечтала работать в милиции. Пробовала поступать, но судьба распорядилась иначе. Девушка получила экономическое образование, устроилась по специальности, а мысли о форме все не отпускали. 

Путь к погонам начался с повышения квалификации. Так Инга оказалась в финансово-экономическом отделе УВД Минского облисполкома. 

Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса-2

Инга Максимюк, старший инспектор Центра подготовки личного состава УВД Минского облисполкома:
Я все-таки пришла в милицию, но на тот момент была еще гражданской. Работа в финансово-экономическом отделе мне очень нравилась. Мне предложили аттестоваться, то есть продолжить работу как сотрудник милиции. Я считаю, что это очень серьезная работа, ответственная. 

Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса-4

В милиции девушка с 2014 года. Терпение, настойчивость и упорство – три главные составляющие ее характера. Придя в профессию, она впервые столкнулась с оружием. Сначала была теория, материальная база, тактико-технические характеристики и только после сдачи экзамена – допуск к стрельбам. 

Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса-6

Инга увлеклась этим делом настолько, что решила развиваться дальше и обратилась в Белорусскую федерацию практической стрельбы. А через пару лет ее перевели в отдел инструкторов, Центр подготовки личного состава. Теперь она учит стрелять других. 

Подробнее смотрите в видео.

# Милиция Беларуси # Год белорусской женщины # Профессии # Валерия Яскевич

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