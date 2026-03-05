Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса

Инга Максимюк после школы мечтала работать в милиции. Пробовала поступать, но судьба распорядилась иначе. Девушка получила экономическое образование, устроилась по специальности, а мысли о форме все не отпускали.

Путь к погонам начался с повышения квалификации. Так Инга оказалась в финансово-экономическом отделе УВД Минского облисполкома.