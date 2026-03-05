Белоруска работает в милиции и обучает стрельбе! Пообщались с мастером спорта международного класса
Инга Максимюк после школы мечтала работать в милиции. Пробовала поступать, но судьба распорядилась иначе. Девушка получила экономическое образование, устроилась по специальности, а мысли о форме все не отпускали.
Путь к погонам начался с повышения квалификации. Так Инга оказалась в финансово-экономическом отделе УВД Минского облисполкома.
Инга Максимюк, старший инспектор Центра подготовки личного состава УВД Минского облисполкома:
Я все-таки пришла в милицию, но на тот момент была еще гражданской. Работа в финансово-экономическом отделе мне очень нравилась. Мне предложили аттестоваться, то есть продолжить работу как сотрудник милиции. Я считаю, что это очень серьезная работа, ответственная.
В милиции девушка с 2014 года. Терпение, настойчивость и упорство – три главные составляющие ее характера. Придя в профессию, она впервые столкнулась с оружием. Сначала была теория, материальная база, тактико-технические характеристики и только после сдачи экзамена – допуск к стрельбам.
Инга увлеклась этим делом настолько, что решила развиваться дальше и обратилась в Белорусскую федерацию практической стрельбы. А через пару лет ее перевели в отдел инструкторов, Центр подготовки личного состава. Теперь она учит стрелять других.
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