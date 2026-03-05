На протяжении 60 лет сюда приходят семьями – побывали в легендарном кинотеатре «Пионер»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пространство для всех поколений – кинотеатр «Пионер». Уже на протяжении 60 лет сюда приходят семьями, классами и студенческими группами. Кинотеатр все также продолжает воспитывать любовь к кинематографу с детства. «Пионер» построили в 1966 году по проекту классиков советской архитектуры и авторов знаковых зданий и памятников Минска Георгия Заборского и Леонида Левина. Сначала все здание проектировалось как детский кинотеатр, но позже один из залов отдали под театр кукол.

Александр Петрович, директор кинотеатра «Пионер»:

Правительство приняло решение о строительстве именно специализированного кинотеатра для детей и юношества. Он планировался как двухзальный кинотеатр для детей и юношей. Но сложилась такая ситуация, что театру кукол нужно было помещение. Он временно был размещен в нашем здании. Теперь мы уже на протяжение 60 лет дружные соседи.

В 2017 году кинотеатр пережил капитальный ремонт. Обновили большой зал на 278 мест, создали малый – на 49. Оба востребованы и никогда не пустуют. В год здесь показывают до четырех тысяч киносеансов. Это не считая тематических вечеров, творческих встреч.