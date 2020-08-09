Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии

Новости Беларуси. Десять лет у руля «Вознесенского». Застать на месте Надежду Кондратюк в разгар жатвы невозможно. В полях сейчас семь экипажей комбайнеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под уборку – больше 1000 гектаров. За темпами из кабинета не уследишь. Руководитель там, где и его команда.

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Сегодня наши люди зарабатывают в месяц – в такой напряженный период – до 3 тысяч. Это же достойно! Поэтому я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас вполне устраивает, она сегодня себя оправдывает. «Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители

Запастись впрок – в деревне не привыкли жить одним днем. Хозяйский подход – это когда кормов в закромах на год вперед. Продаешь вне сезона – и все вырученные деньги инвестируешь в производство.

Надежда Кондратюк:

Особенность этого комплекса в том, что мы смогли буквально за 6 лет построить все животноводческие помещения и сделать законченный цикл выращивания скота. Мы никуда не двигаем скот с данной фермы. Вот, родился теленок, и от бокса он становится коровкой, он становится мамой.

Чтобы буренка дала молоко – а у хозяйства именно этот профиль – ее нужно еще вкусно кормить и комфортабельно содержать. Условия люкс – освещение, вентиляция и отдельный бокс. А звезда Мишлен – за сбалансированность того, что подают. Особенно самым маленьким. В качестве официанта – «молочное такси».

Григорий Козляковский, заместитель директора сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Дало возможность решить, первое – вопрос пастеризации молока, а также значительно облегчило труд людей, занятых в животноводстве. «Такси» само остудит лакомство для телят до нужной температуры и определит норму. На перевес с ведрами сейчас телятницу уже не встретишь.

Ольга Клявзуник, телятница сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Заработная плата хорошая: то, что мы заработали, нам все оплачивается. На данный момент в стране меня устраивает спокойствие, мирная обстановка. Для меня есть работа, есть вовремя заработная плата и тихо, спокойно – что еще нужно?

Говорят, выше головы не прыгнешь. В «Вознесенском» готовы поспорить. Когда посевных площадей (а они в небольшом районе скромные) не хватает, сеют по-хозяйски под самый забор. Когда увеличивать объемы производства традиционными способами уже не получается, идут по непроторенной дорожке. Надежда Кондратюк:

Для того, чтобы идти дальше, мы приняли решение закупить скот немецкой селекции с более высоким потенциалом, с удоем до 12 тысяч в год. Сегодня мы от них имеем удой намного выше, чем от наших нетелей.