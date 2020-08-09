Прямой эфир

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии

09 августа 2020 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десять лет у руля «Вознесенского». Застать на месте Надежду Кондратюк в разгар жатвы невозможно. В полях сейчас семь экипажей комбайнеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под уборку – больше 1000 гектаров. За темпами из кабинета не уследишь. Руководитель там, где и его команда.  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-1

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-3

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Сегодня наши люди зарабатывают в месяц – в такой напряженный период – до 3 тысяч. Это же достойно! Поэтому я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас вполне устраивает, она сегодня себя оправдывает.  

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-6

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-8

Запастись впрок – в деревне не привыкли жить одним днем. Хозяйский подход – это когда кормов в закромах на год вперед. Продаешь вне сезона – и все вырученные деньги инвестируешь в производство.   

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-11

Надежда Кондратюк:  
Особенность этого комплекса в том, что мы смогли буквально за 6 лет построить все животноводческие помещения и сделать законченный цикл выращивания скота. Мы никуда не двигаем скот с данной фермы. Вот, родился теленок, и от бокса он становится коровкой, он становится мамой.  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-14

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-16

Чтобы буренка дала молоко – а у хозяйства именно этот профиль – ее нужно еще вкусно кормить и комфортабельно содержать. Условия люкс – освещение, вентиляция и отдельный бокс. А звезда Мишлен – за сбалансированность того, что подают. Особенно самым маленьким. В качестве официанта – «молочное такси».  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-19

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-21

Григорий Козляковский, заместитель директора сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Дало возможность решить, первое – вопрос пастеризации молока, а также значительно облегчило труд людей, занятых в животноводстве.  

«Такси» само остудит лакомство для телят до нужной температуры и определит норму. На перевес с ведрами сейчас телятницу уже не встретишь.  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-24

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-26

Ольга Клявзуник, телятница сельхозпредприятия «Вознесенский»:      
Заработная плата хорошая: то, что мы заработали, нам все оплачивается. На данный момент в стране меня устраивает спокойствие, мирная обстановка. Для меня есть работа, есть вовремя заработная плата и тихо, спокойно – что еще нужно?  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-29

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-31

Говорят, выше головы не прыгнешь. В «Вознесенском» готовы поспорить. Когда посевных площадей (а они в небольшом районе скромные) не хватает, сеют по-хозяйски под самый забор. Когда увеличивать объемы производства традиционными способами уже не получается, идут по непроторенной дорожке.  

Надежда Кондратюк:  
Для того, чтобы идти дальше, мы приняли решение закупить скот немецкой селекции с более высоким потенциалом, с удоем до 12 тысяч в год. Сегодня мы от них имеем удой намного выше, чем от наших нетелей.  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-34

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии-36

Диана Головейко, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Этот теленок получен от мамы нашей немецкой, от немецкой селекции. Для меня главное, чтобы теленок был пробиркован, на него заведена племкарточка.   

# Сельское хозяйство # Экономика # Кристина Протосовицкая # Надежда Кондратюк # Григорий Козляковский # Ольга Клявзуник # Диана Головейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?
08 августа 2020 19:29

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»
08 августа 2020 19:16

Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»

В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна
08 августа 2020 12:55

В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна