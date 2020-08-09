«Замечаем очень высокую заинтересованность граждан». Международные эксперты о проведении exit poll в Беларуси

Новости Беларуси. Обратимся к данным exit poll. Это используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан на выходе из избирательных участков после голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая технология позволяет с высокой долей вероятности и точности спрогнозировать результаты выборов еще до официального оглашения итогов и подсчета всех голосов Центризбиркомом. В этой ситуации крайне важно скрупулезное соблюдение технологии опроса и всех социологических стандартов обработки этой информации, а потому такие исследования могут проводить исключительно аккредитованные организации. Мы получили данные национального exit poll. Инициатор этого исследования – белорусский филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». По ее заказу опрос 9 августа проводила Молодежная лаборатория социологических исследований.

Итак, как сообщает БЕЛТА, в ходе национального exit poll было опрошено порядка 12 тысяч респондентов на трех сотнях участков по всей Беларуси. Молодежная лаборатория социологических исследований, которая проводила опрос, имеет соответствующую аккредитацию, а кроме этого, и опыт электорального анализа во время избирательных кампаний 2010 и 2015 годов. За проведением этого exit poll следили международные и национальные эксперты. И вот несколько их комментариев.

Николай Цвятков, доктор политических наук (Молдова):

Приятно было наблюдать за высокой организованностью избирательного процесса, а также за проведением собственно самого исследования – exit poll, который известен как один из наиболее эффективных и ярких инструментов гражданского контроля. Хочу отметить высокую степень подготовленности самих операторов. Насколько мне известно, наши коллеги внимательно изучили опыт различных стран, включая Соединенные Штаты, итальянские методики, немецкие. Собственный опыт здесь, конечно же, пригодился. Люди достаточно доброжелательно откликались на предложение ответить на несколько вопросов. Уровень организации позволяет предполагать, что и в будущем этот опыт пригодится, не только для вашей страны, но и для других стран. «Это позволяет обеспечить прозрачность выборов». Международные наблюдатели: кто они, как работают в разных странах мира? Я в Минск всегда приезжаю с удовольствием. Очень приятный город, очень чистый. Он поражает своей свежестью, блеском, новизной. Каждый раз, когда я приезжаю – это бывает действительно не так часто, как мне хотелось бы – вижу, что Минск развивается, растет, хорошеет год от года. Приятно видеть очень много молодежи на улицах. Это говорит о том, что у города есть будущее, город живет своей жизнью, он ничем не уступает, а в плане архитектуры и городского строительства превосходит многие столицы, в которых мне удалось побывать.

Драгиня Влк, политолог (Сербия):

Я политолог и также депутат белградского парламента. Достаточно опытный. Я имею в виду, что очень много выборов уже наблюдала сама и с разными другими экспертами из других стран. Что мы сегодня увидели – на достаточно высоком уровне. И мы рады, что такие exit poll проводятся в Беларуси. Мы сегодня посетили Новогрудок, Барановичи и Лиду. Я могу отметить, как и мои коллеги-наблюдатели, что мы замечаем очень высокую заинтересованность граждан на каждом участке, который мы посетили. И для Беларуси, и для граждан, которых мы там видели, это большой праздник.