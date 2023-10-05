Повышение пенсий, защита от одиночества. Как помогают пожилым белорусам?

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Поддержка от государства – растут пенсии, в этом году уже дважды. Насколько важна такая поддержка для пенсионеров? Возможно, не столько в материальном, сколько в моральном плане.

Георгий Атаманов, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси:

У нас сегодня есть люди, которые нуждаются в особом уходе и внимании. Это одинокие люди и одиноко проживающие. Есть и другие проблемы, когда мне как юристу приходится помогать этим пожилым людям, когда дети, чтобы получить имущество от мамы, которая одна осталась, ей почти 80 лет, сдают в интернат и туда не ездят. Есть инвалиды, участники войны в Афганистане (тоже инвалиды) – они нуждаются в этом. Все эти люди требуют особого отношения. Екатерина Забенько:

Что для этого нужно сделать? Вы с этим работаете плотно каждый день. Какие рекомендации? Георгий Атаманов:

Уважать старость, потому что рано или поздно все нынешние молодые когда-то придут к этому и поймут, что они будут нуждаться в помощи со стороны. В первую очередь это дети, семьи. И со стороны государства много сделано в этом плане. И сами ветераны должны себя беречь, ценить и понимать, что они нужны, их опыт нужен сегодняшнему поколению. Екатерина Забенько:

Но какая взаимовыручка в том числе и у ветеранов, у пенсионеров? Они же друг другу помогают. Насколько у вас волонтерство распространено?

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня только по нашим центрам 256 волонтеров пожилого возраста. Конечно, присоединяется всегда молодежь, учащиеся, студенты с радостью приходят в наши учреждения. Но волонтеры серебряного возраста – этот тот потенциал, который позволяет нам сегодня максимально вовлечь пожилых людей в досуговую деятельность, отреагировать на все их запросы. Сегодня у нас очень много людей занимается у нас и туризмом. Это пешие прогулки по городу, виртуальный туризм у нас очень популярен. Из последних запросов – кружок «Размаўляем па-беларуску». И тут же нашелся волонтер, учитель белорусского языка, который сказал: нет вопросов, мы организуем этот кружок. Поэтому да, это хороший потенциал. И мы благодарны этим людям. 5 декабря мы будем отмечать День волонтера. Обязательно мы найдем возможность почествовать всех наших волонтеров. Говорили о социальных услугах. Мы сделали системной эту работу. У нас существует единый короткий номер – 139. И функционирует контактный центр государственных социальных услуг. Чтобы пожилые люди и их родственники не искали очень долго информацию, достаточно озвучить запрос, какая услуга нужна, а уже специалисты подскажут, где, куда, как и что для этого нужно. Екатерина Забенько:

Раньше территориальные центры были спасением от одиночества. Сегодня это полноценные клубы по интересам, объединяющие очень разных и интересных людей. Мне кажется, это начало второй жизни. Как у вас это?

Сергей Кривцов, руководитель ансамбля «Танцевальный серпантин»:

Я очень благодарен социальному центру Советского района за то, что они нам помогают, предоставляют возможность встречаться, две репетиции в неделю у нас постоянно. Плюс общение.