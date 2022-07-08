Финал республиканского проекта «Властелин села» стартовал в Горках. Победителя объявят 9 июля

Новости Беларуси. Финал республиканского проекта «Властелин села» стартовал в Горках. Уже традиционно он вошел в официальную часть главного народного фестиваля лета «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках конкурса «Властелин села» семьи-участницы презентуют свои караваи, посоревнуются в распиловке дров, а также представят визитные карточки и не только. Победителя узнаем уже 9 июля – в первый день купальского феста. К слову, для гостей масштабного праздника организаторы подготовили немало сюрпризов. В 2022 году праздничная площадка обещает удивить даже самого искушенного зрителя. Сейчас на главной сцене фестиваля проходят финальные репетиции.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

На сегодня билеты все проданы на главную сценическую площадку, в прошлом году более 60 000 гостей одномоментно побывало на Александрийском поле. Я даже не сомневаюсь, что сегодня эта подготовительная работа, которая проведена организационным комитетом. Поле будет востребовано, мы будем бить своеобразные рекорды.

Правоохранители напомнили о соблюдении общественного порядка во время Купалья в Александрии. Гостей праздника просят проявлять бдительность и своевременно сообщать ближайшим нарядам милиции о подозрительных людях либо оставленных без присмотра предметах и вещах.