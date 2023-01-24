Поводов приехать в Беларусь действительно много. Что так нравится литовцам, латышам и полякам?

Новости Беларуси. С начала 2023 года по безвизу белорусским гостеприимством воспользовались более 23 тысяч иностранцев. Наибольший интерес проявляют жители Литвы: по данным погранкомитета – почти 17 тысяч. Затем идут латыши и поляки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шопинг и знакомство с культурой нашей страны – основные поводы, по которым гости едут в Беларусь. В последнее время пользуются спросом и медицинские услуги. Спектр оказания их широк и доступен, что немаловажно для гостей из соседних стран. К примеру, только за 2022 год выручка санаторно-курортных организаций Витебской области от экспорта медуслуг составила 60 миллионов рублей. Тему продолжит Виктор Пралич.

Для братьев Валентина и Александра Степановых санаторий под Витебском стал дорогим сердцу местом. Между Подмосковьем и латвийским Даугавпилсом более 700 километров. Но встречаются они каждый год именно здесь, на белорусской земле. Шутят, что место встречи изменить нельзя.

Александр Степанов, житель Подмосковья (Россия):

Так получилось, что мы живем в разных государствах. А раньше мы встречались довольно часто. И родители. У нас еще и сестра есть родная, которая в Душанбе живет. Бывает, мы ее сюда притаскиваем, в Россию и Латвию она приезжала. Крепкая, дружная семья, с которой мы не разрываем отношения. Живем вместе дружно.

Валентин открыл для себя белорусскую здравницу еще в 2004-м. С тех пор из Латвии поправлять здоровье приезжает только сюда. Приобщил и брата. Чистый воздух, качественные медицинские услуги по доступным ценам. А продленный безвиз – еще один повод приехать беспрепятственно в Беларусь.

Валентин Степанов, житель Даугавпилса (Латвия):

Радует, что есть возможность. И мы этой возможностью пользуемся. Нравится, что мы каждый год, когда приезжаем сюда, находим что-то новое. В стадии улучшения. Очень приятно видеть персонал, который и в прошлом году о тебе заботился, и в этом году.

За 2022 год только в этом санатории прошли лечение 10 тысяч пациентов. Каждый четвертый – житель иностранного государства. Увеличен спрос на белорусский отдых и в этом году. Подробности.