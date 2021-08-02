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БСЖ заморозил своё участие в Международной федерации журналистов из-за утраты доверия

02 августа 2021 16:51
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Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято по причине утраты доверия.

БСЖ заморозил своё участие в Международной федерации журналистов из-за утраты доверия-1

В частности, белорусские журналисты отмечают не только грубое вмешательство в дела Беларуси и медиасообщества, но и явно неконструктивную политику Международной федерации, в рамках которой игнорировались позиции и аргументы Белорусского союза журналистов. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов.

БСЖ заморозил своё участие в Международной федерации журналистов из-за утраты доверия-4

«Секретариат и правление Белорусского союза журналистов могут вернуться к вопросу возобновления отношений с МФЖ в случае возвращения чиновников Федерации к стандартам Конституции МФЖ и Новой Глобальной Хартии этики журналистов», – отмечается в резолюции Союза.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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