БСЖ заморозил своё участие в Международной федерации журналистов из-за утраты доверия

Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято по причине утраты доверия.

В частности, белорусские журналисты отмечают не только грубое вмешательство в дела Беларуси и медиасообщества, но и явно неконструктивную политику Международной федерации, в рамках которой игнорировались позиции и аргументы Белорусского союза журналистов. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов.