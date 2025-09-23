Шпаргалки на стельках и в батоне – рассказываем о самых необычных попытках списать экзамен

От советских «бомб» до «умных» масок. В музее Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий открылась выставка, которую собрал педагог. Более 15 лет преподаватель высшей математики Александр Гальмак коллекционировал шпаргалки, изъятые у студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь его уникальная коллекция стала публичным достоянием.

Свою первую шпаргалку Александр Гальмак изъял у студента еще в 80-х. Молодой и принципиальный педагог был беспощаден: находка автоматически означала «неуд». Этого правила Александр Михайлович придерживается и сегодня.

Александр Гальмак, преподаватель Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий: В последнее время я всегда предупреждаю. Вы имеете право делать шпаргалки, но у меня право как у преподавателя поймать. Но тогда все – 2.

За 45 лет работы в вузе преподаватель высшей математики обнаружил сотни шпаргалок. От банальных «гармошек» до настоящих произведений инженерной мысли, которые даже рука не поднималась выбросить. Эти образцы студенческой смекалки он начал коллекционировать. Секрет некоторых хитроумных приспособлений приходилось раскрывать вместе с их авторами.

Александр Гальмак: Вот это мне нравится. Ты открываешь – у него шоколадка. А на самом деле там шпаргалка.

Куда только не прятали подсказки студенты: в бутылки с водой, футляры для очков, зачетки и даже в упаковки от лекарств. Формулами исписывали стельки, пронести шпаргалки пытались даже в батоне. Но как бы ни маскировали студенты свои «пособия», опытный глаз преподавателя был насторожен. Особое внимание педагога привлекали идеально написанные работы. Это был верный сигнал: подсказка где-то рядом. Так, во время пандемии была рассекречена вот эта маска с формулами.

Подробности в видео.

Александр Михайлович уверен: с развитием технологий фантазия студентов стала угасать. Списать с телефона или умных часов – самое простое и, по его мнению, обреченное на провал решение.