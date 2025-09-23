«Белкоммунмаш» готовится представить ключевые разработки в сфере электротранспорта
Белорусские производители продолжают подготовку к участию в одном из самых масштабных мировых промышленных событий – международной выставке «ИННОПРОМ». Смотр достижений пройдет с 29 сентября по 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадях выставочного центра «БелЭкспо» свою продукцию представят более 400 компаний, познакомятся с ней более 10 тысяч посетителей. Масштаб поистине впечатляет. Ключевые разработки в области электротранспорта презентует «Белкоммунмаш». Техника, которая уже сегодня работает в 80 городах 12 стран, готовят к показу.
Здесь обкатывают очередной низкопольный трамвай Т811 для Краснодара. Но следующий его маршрут будет не по южным улицам, а на выставочный стенд в Минске. Это будет один из ключевых экспонатов на «ИННОПРОМ. Беларусь».
Диана Головач, корреспондент:
Зарядки для телефона, система видеонаблюдения, кондиционер. Кажется, что это стандартный набор для современного транспорта. Но главное – это 93 % локализации комплектующих. То есть практически каждую деталь создали в Беларуси.
На выставке покажут также макеты транспорта. Например, сочлененный электробус «Витовт» способен проходить до 240 километров без подзарядки. Техника адаптирована для работы в разных климатических условиях. Внимание публики должен привлечь и этот экземпляр. Электрогрузовик, который может перевезти до 10 тонн.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству предприятия «БКМ Холдинг»:
Это очень значимое событие для нашего предприятия. Мы хотим показать свои новые разработки, достижения, свой технический уровень, конструкторский потенциал. И все последние достижения мирового машиностроения, которые в том числе отразились и воплотились в нашей технике, мы хотим продемонстрировать и на этой базе найти новые контакты, новых партнеров, клиентов для нашего предприятия, увеличить свой портфель заказов.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые пройдет в белорусской столице на площадке Минского международного выставочного центра. Свои разработки представят более 400 компаний из разных стран.
Смотр достижений обещает стать ключевым событием промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. С 30 сентября площадка будет открыта и для широкой аудитории. И это лучше один раз увидеть.