«Белкоммунмаш» готовится представить ключевые разработки в сфере электротранспорта

Белорусские производители продолжают подготовку к участию в одном из самых масштабных мировых промышленных событий – международной выставке «ИННОПРОМ». Смотр достижений пройдет с 29 сентября по 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадях выставочного центра «БелЭкспо» свою продукцию представят более 400 компаний, познакомятся с ней более 10 тысяч посетителей. Масштаб поистине впечатляет. Ключевые разработки в области электротранспорта презентует «Белкоммунмаш». Техника, которая уже сегодня работает в 80 городах 12 стран, готовят к показу.