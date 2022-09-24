Поверья, традиции и погода на зиму. Рассказываем о народных приметах на последнюю неделю сентября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 сентября – Корнилов день. По приметам судили, когда ляжет снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Если все грачи улетели, он выпадет рано. На деревьях практически не осталось листьев – зима будет ранней. Зайцы роют норы – к суровой зиме.

27 сентября в православии отмечают один из крупнейших праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе считали, что в этот день заканчивается бабье лето, а погода становится по-настоящему осенней. Погода теплая – тепло простоит еще долго. Гуси летят высоко – к большому половодью, если низко – к малому.