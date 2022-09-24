Поверья, традиции и погода на зиму. Рассказываем о народных приметах на последнюю неделю сентября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 сентября – Корнилов день. По приметам судили, когда ляжет снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Если все грачи улетели, он выпадет рано. На деревьях практически не осталось листьев – зима будет ранней. Зайцы роют норы – к суровой зиме.
27 сентября в православии отмечают один из крупнейших праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе считали, что в этот день заканчивается бабье лето, а погода становится по-настоящему осенней. Погода теплая – тепло простоит еще долго. Гуси летят высоко – к большому половодью, если низко – к малому.
28 сентября православная церковь вспоминает святого Никиту Готского, которого в народе прозвали Никита Гусятник. Считалось, что отлет диких гусей предвещает скорую зиму. По поведению этих птиц предсказывали и погоду. 29 сентября православная церковь почитает память святой мученицы Людмилы. Так, считалось, чем теплее погода 29 сентября, тем позднее наступит зима. Если в этот день солнце светит ярко, а на небе нет облаков, то зима будет мягкая, без сильных морозов.
Если 30 сентября утро пасмурное, впереди ждет теплая и солнечная погода. Ясно весь день – осень будет погожей и длинной, а зима придет поздно. А если пошел дождь, то зиму можно ждать короткую, а весну – раннюю.
На 1-5 °C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября.