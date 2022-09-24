«Это уже стало доброй традицией». Кухарев рассказал, сколько продлится «Большой минский кирмаш»

Новости Беларуси. От свежего мяса до сезонных овощей. В столице на площадке у Дворца спорта развернулся «Большой минский кирмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавках исключительно отечественный товар. Выбор – на любой вкус. Одни выстраиваются в очередь за колбасами, другие уходят с мешками картофеля. В 2022 году более сотни тружеников села со всей страны привезли свою продукцию в Минск. Товары на крупнейшем сезонном рынке представили и белорусские предприятия.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень хорошо, что сегодня труженики села приехали к нам в Минск с выставками и продажами того, что выращено их собственными руками. Это уже стало доброй традицией в Минске. Мы планируем, что будем работать до середины ноября, насколько позволят погодные условия. Сегодня на дворовых территориях предоставлено свыше 120 мест для предприятий, организаций, фермеров, где они торгуют выращенной ими продукцией.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы видим, что качество продукции очень высокое и цены доступные. Поэтому надо благодарить, что в нашей стране это производится, что в нашей стране этого достаток, что Беларусь сама может произвести то, что раньше покупали по импорту, что завозили в нашу страну. И сейчас мы имеем возможность обеспечить наш продовольственный стол нашего обыкновенного белоруса. Излишки, конечно, как вы видите, успешно продаются за пределы нашего государства.