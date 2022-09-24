«Никогда не думала, что буду педагогом». Почему артистка решила совместить сцену с обучением детей?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с артисткой Анастасией Булатовской. Как государство поддерживает молодых исполнителей?

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты участница многих международных конкурсов, фестивалей. Какой конкурс или фестиваль твой любимый, что запомнилось больше всего?

Анастасия Булатовская, артистка, педагог по вокалу:

«Оптинская весна» – международный конкурс славянской песни. Там, где мне посчастливилось петь с ансамблем имени Людмилы Георгиевны Зыкиной. Стюша Тайм:

Совсем недавно ты прошла предкастинг «Фактор.by», что запомнилось?

Анастасия Булатовская:

На самом деле было много чего интересного. Скоро будут выходить дневники предкастинга, чтобы не открывать интригу, я думаю, мы там все и увидим. Там много действительно интересного. Стюша Тайм:

Сложно ли продвигаться талантливым ребятам у нас в стране? Чувствуется ли поддержка государства?

Анастасия Булатовская:

Я училась еще в колледже, потом в университете. «Как на речке было, на Фонтанке» называется конкурс, он проходил в Санкт-Петербурге. И мне за эти два конкурса, так как я стала лауреатом второй и третей степеней, дали премию специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Поэтому, конечно, вот такие награды и премии, они были очень знаковые. «Это, конечно, вдохновляет». Как случайность превратилась в любимую работу?

Стюша Тайм:

Есть ли у тебя поддержка, может быть, какой-то талисман? Анастасия Булатовская:

Талисманы есть ли на данный момент… Нет, талисманов, связанных с музыкой или сценой, у меня нет. Что касается поддержки, да, в моем окружении есть друзья, люди, которые действительно всей душой болеют, поддерживают. И знаете, это очень ценно. Это так приятно.

Стюша Тайм:

Ты еще и педагог по вокалу. Расскажи про эту свою деятельность? Анастасия Булатовская:

Это получилось случайно, если честно. Потому что никогда не думала, что буду педагогом по вокалу, что буду работать с детками. У многих деток есть какие-то свои результаты, и это, конечно, вдохновляет меня работать над собой как над педагогом и артистом. И делать еще больше для учеников. «Делаю все, чтобы выступать на большой сцене». О мечтах, целях и желаниях

Стюша Тайм:

Есть у тебя мечта, планы на будущее? Анастасия Булатовская:

Сейчас моя мечта, цель и желания касательно музыки очень просты. Я делаю все, чтобы выступать на большой сцене на уровне с нашими артистами, белорусскими, российскими. Стюша Тайм:

Анастасия, спасибо, что ты согласилась с нами сегодня пообщаться, было очень приятно. Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?