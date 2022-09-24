«Никогда не думала, что буду педагогом». Почему артистка решила совместить сцену с обучением детей?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с артисткой Анастасией Булатовской.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с артисткой Анастасией Булатовской.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты участница многих международных конкурсов, фестивалей. Какой конкурс или фестиваль твой любимый, что запомнилось больше всего?
Анастасия Булатовская, артистка, педагог по вокалу:
«Оптинская весна» – международный конкурс славянской песни. Там, где мне посчастливилось петь с ансамблем имени Людмилы Георгиевны Зыкиной.
Стюша Тайм:
Совсем недавно ты прошла предкастинг «Фактор.by», что запомнилось?
Анастасия Булатовская:
На самом деле было много чего интересного. Скоро будут выходить дневники предкастинга, чтобы не открывать интригу, я думаю, мы там все и увидим. Там много действительно интересного.
Стюша Тайм:
Сложно ли продвигаться талантливым ребятам у нас в стране? Чувствуется ли поддержка государства?
Анастасия Булатовская:
Я училась еще в колледже, потом в университете. «Как на речке было, на Фонтанке» называется конкурс, он проходил в Санкт-Петербурге. И мне за эти два конкурса, так как я стала лауреатом второй и третей степеней, дали премию специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Поэтому, конечно, вот такие награды и премии, они были очень знаковые.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя поддержка, может быть, какой-то талисман?
Анастасия Булатовская:
Талисманы есть ли на данный момент… Нет, талисманов, связанных с музыкой или сценой, у меня нет. Что касается поддержки, да, в моем окружении есть друзья, люди, которые действительно всей душой болеют, поддерживают. И знаете, это очень ценно. Это так приятно.
Стюша Тайм:
Ты еще и педагог по вокалу. Расскажи про эту свою деятельность?
Анастасия Булатовская:
Это получилось случайно, если честно. Потому что никогда не думала, что буду педагогом по вокалу, что буду работать с детками. У многих деток есть какие-то свои результаты, и это, конечно, вдохновляет меня работать над собой как над педагогом и артистом. И делать еще больше для учеников.
Стюша Тайм:
Есть у тебя мечта, планы на будущее?
Анастасия Булатовская:
Сейчас моя мечта, цель и желания касательно музыки очень просты. Я делаю все, чтобы выступать на большой сцене на уровне с нашими артистами, белорусскими, российскими.
Стюша Тайм:
Анастасия, спасибо, что ты согласилась с нами сегодня пообщаться, было очень приятно. Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Анастасия Булатовская:
Друзья! Будьте здоровы, цените каждый миг своей жизни и окружайте себя теми людьми, которые вас искренне любят, ценят и поддерживают, несмотря ни на что. В любых, даже самых сложных, кризисных ситуациях. Всем здоровья, любви и удачи!
Стюша Тайм:
Всего самого хорошего, хороших выходных и до скорых встреч. Пока-пока!