На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября

В стране продержится погода с температурным фоном на 1-5 °C ниже положенного по календарю. Не обойдется без туманов и дождей, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 25 сентября, температура воздуха ночью составит +2…+8 °C. В разгар дня воздух по стране прогреется до +11…+17 °C. В понедельник, 26 сентября, ночью местами, днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +11…+17 °C.