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На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября

24 сентября 2022 16:42
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В стране продержится погода с температурным фоном на 1-5 °C ниже положенного по календарю. Не обойдется без туманов и дождей, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В воскресенье, 25 сентября, температура воздуха ночью составит +2…+8 °C. В разгар дня воздух по стране прогреется до +11…+17 °C. В понедельник, 26 сентября, ночью местами, днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +11…+17 °C.  

В Москве +8 °C, в Афинах +25 °C. О погоде в Европе на неделю с 26 сентября по 2 октября читайте здесь.

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-1

Во вторник, 27 сентября, синоптики снова обещают дожди. В отдельных районах туман. Днем воздух прогреется до +11…+17 °C, а по югу до +19 °C. В среду, 28 сентября, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. В середине дня столбики термометров по стране покажут +11…+18 °C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-4

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-6

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-8

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-10

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-12

На 1-5°C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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