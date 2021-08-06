«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Понятно, фрилансеры мятежей и бунтов, непрошенные гости в роли реальных боевиков. Но в войну втянута и наша молодежь. Прямое руководство – инструкции через Telegram-каналы.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
В информационно-психологическом плане, в информационном пространстве настолько появились новые приемы одурманивания масс, раскачивания групп людей, категорий, профессий, возрастных каких-то групп, прежде всего молодежь. Никакие средства за этим и не угонятся, скажем так.
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
С людьми что случилось? Конечно, информация. Ее было слишком много, и основное – все поверили, что вот эта цифра – 97. Многие побоялись, я не люблю это слово, оказаться нерукопожатными. Многие побоялись, что если они проявят иную точку зрения, от них отвернутся, с ними перестанут дружить. Это перекос какой-то вообще в сознании у людей.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Не знаю, насколько были интересны результаты выборов, но видно было, что люди заряжены, они пришли сюда подраться.
«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой, читайте здесь.