«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Понятно, фрилансеры мятежей и бунтов, непрошенные гости в роли реальных боевиков. Но в войну втянута и наша молодежь. Прямое руководство – инструкции через Telegram-каналы.