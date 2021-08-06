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«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»

06 августа 2021 15:35
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Понятно, фрилансеры мятежей и бунтов, непрошенные гости в роли реальных боевиков. Но в войну втянута и наша молодежь. Прямое руководство – инструкции через Telegram-каналы.

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»-1

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
В информационно-психологическом плане, в информационном пространстве настолько появились новые приемы одурманивания масс, раскачивания групп людей, категорий, профессий, возрастных каких-то групп, прежде всего молодежь. Никакие средства за этим и не угонятся, скажем так.

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»-3

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий: 
С людьми что случилось? Конечно, информация. Ее было слишком много, и основное – все поверили, что вот эта цифра – 97. Многие побоялись, я не люблю это слово, оказаться нерукопожатными. Многие побоялись, что если они проявят иную точку зрения, от них отвернутся, с ними перестанут дружить. Это перекос какой-то вообще в сознании у людей.

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения»-5

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Не знаю, насколько были интересны результаты выборов, но видно было, что люди заряжены, они пришли сюда подраться. 

«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой, читайте здесь.

# Выборы в Беларуси # Юрий Караев # Екатерина Есеева # Дмитрий Балаба

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