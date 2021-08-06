Прямой эфир

Житель Германии о протестах 9 августа: «Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации»

06 августа 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Житель Германии о протестах 9 августа: «Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации»-1

Андреас Миллер, житель Германии, очевидец событий:
Подъезжали мотоциклисты, ребята в шлемах. К ним подходили люди. И он громко через этот шлем (так как я мог слышать, я слышал это) говорил: сейчас сделайте то-то, то-то и то-то. И уезжал. Он говорил: они еще там, могут пройти там, а могут пройти там. Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий», читайте здесь.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста
06 августа 2021 15:27

«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста

Милиция о том, как стягивали протестные силы в определённые центры: «Все поясняли, что мы тут проездом»
06 августа 2021 15:27

Милиция о том, как стягивали протестные силы в определённые центры: «Все поясняли, что мы тут проездом»

«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих?
06 августа 2021 15:27

«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих?