Житель Германии о протестах 9 августа: «Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации»

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Андреас Миллер, житель Германии, очевидец событий:

Подъезжали мотоциклисты, ребята в шлемах. К ним подходили люди. И он громко через этот шлем (так как я мог слышать, я слышал это) говорил: сейчас сделайте то-то, то-то и то-то. И уезжал. Он говорил: они еще там, могут пройти там, а могут пройти там. Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации.