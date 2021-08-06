«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214: Я входил в группу разведки, мониторил ситуацию, был там, именно внутри толпы. Весь август молодежь заряжали, контингент молодой заряжали. Заряжали возле магазинов всех продуктовых, заряжали спиртными напитками. Была такса установлена: портупеи, обезболивающие средства и 120 рублей, бутылка водки.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Они пытались найти тех людей, которые в том числе готовы не просто пойти, стать на улицы и воздействовать, бросать камни и так далее. Но они искали и тех людей, которые были готовы нападать и убивать.