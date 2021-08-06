Прямой эфир

«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста

06 августа 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Беларусь оценили в 30 серебряников.

«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста-1

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Я входил в группу разведки, мониторил ситуацию, был там, именно внутри толпы. Весь август молодежь заряжали, контингент молодой заряжали. Заряжали возле магазинов всех продуктовых, заряжали спиртными напитками. Была такса установлена: портупеи, обезболивающие средства и 120 рублей, бутылка водки.

«Была такса установлена». Спецназовец о том, какое поощрение предлагали участникам протеста-3

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Они пытались найти тех людей, которые в том числе готовы не просто пойти, стать на улицы и воздействовать, бросать камни и так далее. Но они искали и тех людей, которые были готовы нападать и убивать.

Житель Германии о протестах 9 августа: «Это, ну хоть что вы мне говорите, не элементы мирной демонстрации». Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # Александр Бражицкий # Иван Кубраков

Другие новости рубрики

Все новости
Милиция о том, как стягивали протестные силы в определённые центры: «Все поясняли, что мы тут проездом»
06 августа 2021 15:27

Милиция о том, как стягивали протестные силы в определённые центры: «Все поясняли, что мы тут проездом»

«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих?
06 августа 2021 15:27

«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих?

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы
06 августа 2021 15:27

«Здесь девушки с цветами не ходили». Балаба о том, что происходило в первую ночь протестов у стелы