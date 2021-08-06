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«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?

06 августа 2021 15:35
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Мировая пандемия не остановила паломничество иностранных граждан. Белорусская столица стала Меккой для бойцов революции. На запах крови и тротила сюда слетелись анархисты, радикалы и футбольные фанаты изо всех соседних стран. Некоторые даже с аккредитацией журналистов или общественных деятелей. Порой они даже не знают, что за события происходят в Беларуси.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-1

Алексей Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:
Были у нас три гражданина России, якобы представители телеканала «Дождь». Когда у них спросили гражданство, ответ такой, мне запомнилось: «Мы русские, с нами бог». Видно было, что они как-то ведут себя слишком самоуверенно.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-3

– Место проживания?
– Россия, город Тверь.
– Что здесь делаем?
– Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-5

– Я тоже из России. Приехал в санаторий. Сегодня отдыхал в Минске с другом.
– Какой санаторий?
– «Журавушка».

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-7
«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-8

Я видел, как мужчины кидались камнями в сотрудников милиции. После того, через минуты, две забежал ОМОН. Всех скрутили.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-10
«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-11

– Сидел и бухал. Реально, сидел и бухал.
– Сколько судимостей?
– 12.
– Статьи?
– 208, 206, 205.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-13

– Что там большое у тебя в кармане нашли? Где ты нашел ее?
– На улице.
– Какой?
– Беды.

«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?-15

Уголовники, радикалы, анархисты, футбольные фанаты – профессиональные мятежники. Они за светлое будущее белорусов?

«Поверили, что 97%. Многие побоялись оказаться нерукопожатными, если проявят иную точку зрения». Подробнее здесь.

# Милиция Беларуси

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