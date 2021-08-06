«12 судимостей». Что ещё говорили задержанные во время протестов, которые «приехали в санаторий»?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Мировая пандемия не остановила паломничество иностранных граждан. Белорусская столица стала Меккой для бойцов революции. На запах крови и тротила сюда слетелись анархисты, радикалы и футбольные фанаты изо всех соседних стран. Некоторые даже с аккредитацией журналистов или общественных деятелей. Порой они даже не знают, что за события происходят в Беларуси.