«Повальное увлечение». Почему многие неправильно понимают, что такое аскеза?
Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Аскезы – сейчас очень популярно. Сейчас я себя ограничу в чем-то, в чем я сама выберу, а за это вселенная мне даст какой-то навык, какое-то исполнит мое желание. Мне кажется, сейчас повальное увлечение этими аскезами. Люди просто берет аскезу на то, чтобы не взять аскезу.
Виталий Бамбур, психолог, энерготерапевт, целитель, духовный практик:
Давайте я объясню, как это работает. Аскеза помогает сакуммулировать энергию, которая тратится на какие-то ненужные, неэффективные действия. То есть, например, человек сидит в телефоне, тратит свою энергию, свое внимание и время. Он берет аскезу, не сидеть в телефоне, например, в соцсетях. У него освобождается время и энергия для того, чтобы делать то, что он реально хочет, что приведет его к цели.
Наталья Надольская:
Люди ждут за это какое-то благо. То есть понятно, что если мне надо убрать квартиру, я отложу телефон и уберу квартиру. Но я же хочу отложить телефон, а за это вселенная мне: оп.
Виталий Бамбур:
Это поверхностное понимание аскезы, я вам объясняю.
Наталья Надольская:
Надо просветить.
Виталий Бамбур:
Это не так работает. Я же объяснил, как это работает.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Большинство людей повергли в шок сейчас, мне кажется.
Наталья Надольская:
То есть, если ты хочешь изучить какой-то язык, тебе вселенная не просто так даст эти знания. Ты для этого должен отложить телефон, убрать одну из многочисленных своих работ и свободную энергию направить на изучение языка.
Евгений Куренчанин, цифровой психолог:
Наладить режим питания, высыпаться.
Виталий Бамбур:
Да, еще много чего.
Юлия Рымарева, психолог, эзотерик, таролог:
Еще дополню, что сейчас так модны аскезы, потому что это в какой-то степени перекладывание ответственности на вселенную за получение каких-то благ. То есть, если просто отложить телефон и возложить на себя ответственность за то, что ты заработаешь, благодаря освободившемуся времени, миллион долларов – это одно. Если я не буду есть сладкое, сидеть в телефоне, и за это вселенная мне даст миллион долларов или мужа хорошего...
Сюзанна Сацюк, астролог:
Вообще, не правильно брать аскезу на какие-то материальные свои дела.
Михаил Свито:
Вы тоже с этим согласны?
Сюзанна Сацюк:
Я согласна с этим, потому что это скорее про внутренний поиск, про то, чтобы какие-то решения принимались легче, чтобы найти какое-то верное решение в сложной проблеме.
Наталья Надольская:
Значит, у наших зрителей искаженное понимание об аскезе.
Сюзанна Сацюк:
Это поверхностное понимание.
Наталья Надольская:
Которое, наверное, распространилось в сети, и люди просто решили, что это сделка со вселенной. Я сейчас месяц не буду есть сладкое, а ты мне за это, вселенная, какое-то благо.
Михаил Свито:
Подаришь красивое тело, худое.
Наталья Надольская:
Красивую фигуру.
Михаил Свито:
Может быть просто не просить вселенную, а сказать, что я не буду есть сладкое и буду стройной или стройным?
Юлия Рымарева:
Оно так и работает.
Наталья Надольская:
Знаешь, на чем построен принцип всех коучей? Хочешь быть счастливым – будь им.
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