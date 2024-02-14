«Повальное увлечение». Почему многие неправильно понимают, что такое аскеза?

Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Аскезы – сейчас очень популярно. Сейчас я себя ограничу в чем-то, в чем я сама выберу, а за это вселенная мне даст какой-то навык, какое-то исполнит мое желание. Мне кажется, сейчас повальное увлечение этими аскезами. Люди просто берет аскезу на то, чтобы не взять аскезу.

Виталий Бамбур, психолог, энерготерапевт, целитель, духовный практик:

Давайте я объясню, как это работает. Аскеза помогает сакуммулировать энергию, которая тратится на какие-то ненужные, неэффективные действия. То есть, например, человек сидит в телефоне, тратит свою энергию, свое внимание и время. Он берет аскезу, не сидеть в телефоне, например, в соцсетях. У него освобождается время и энергия для того, чтобы делать то, что он реально хочет, что приведет его к цели. Наталья Надольская:

Люди ждут за это какое-то благо. То есть понятно, что если мне надо убрать квартиру, я отложу телефон и уберу квартиру. Но я же хочу отложить телефон, а за это вселенная мне: оп. Виталий Бамбур:

Это поверхностное понимание аскезы, я вам объясняю.

Наталья Надольская:

Надо просветить. Виталий Бамбур:

Это не так работает. Я же объяснил, как это работает. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Большинство людей повергли в шок сейчас, мне кажется. Наталья Надольская:

То есть, если ты хочешь изучить какой-то язык, тебе вселенная не просто так даст эти знания. Ты для этого должен отложить телефон, убрать одну из многочисленных своих работ и свободную энергию направить на изучение языка.

Евгений Куренчанин, цифровой психолог:

Наладить режим питания, высыпаться. Виталий Бамбур:

Да, еще много чего.

Юлия Рымарева, психолог, эзотерик, таролог:

Еще дополню, что сейчас так модны аскезы, потому что это в какой-то степени перекладывание ответственности на вселенную за получение каких-то благ. То есть, если просто отложить телефон и возложить на себя ответственность за то, что ты заработаешь, благодаря освободившемуся времени, миллион долларов – это одно. Если я не буду есть сладкое, сидеть в телефоне, и за это вселенная мне даст миллион долларов или мужа хорошего...