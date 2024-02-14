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«Пройти через трансформацию». Каким знакам зодиака готовиться к переменам в 2024 году?

14 февраля 2024 19:13
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Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
2024 год астрологи провозгласили кармическим, а значит всем нам придется пройти через трансформацию. Кого в первую очередь затронет эта трансформация, Сюзанна?

«Пройти через трансформацию». Каким знакам зодиака готовиться к переменам в 2024 году?-1

Сюзанна Сацук, астролог:
Кого затронет трансформация – во-первых, хочется, конечно, упомянуть Водолеев. Потому что у них вообще такой период начинается, когда совсем недавно планета Плутон – у нас такая планета достаточно кармическая, тяжелая перешла в знак Водолея. Сейчас на ближайшие 20 лет будет Водолеев немножечко держать в узде. Также как и Водолеев это будет касаться Львов, еще Весов.

«Пройти через трансформацию». Каким знакам зодиака готовиться к переменам в 2024 году?-4

Евгений Куренчанин, цифровой психолог:
Дев, Скорпионов, Козерогов.

Сюзанна Сацук:
Да.

После каждого действия есть последствия. Что такое законы кармы – подробнее здесь.

# Гороскоп # общество # Наталья Надольская

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