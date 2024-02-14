«Входим в трансовое состояние». Что такое регрессия прошлой жизни?

Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите про регрессии и прошлые жизни. Я знаю, что сейчас это какое-то прямо популярное направление. Очень многие туда ходят, как на экскурсию: схожу-ка я в свои прошлые жизни, узнаю кем там был, кому насолил. Вы этим интересуетесь профессионально, проводите регрессии?

Виталий Бамбур, психолог, энерготерапевт, целитель, духовный практик:

Я регрессолог, провожу регрессии, с клиентами работаю. Наталья Надольская:

Что они там видят и зачем туда идут, самое главное? Виталий Бамбур:

Если в терапии не находится решение в рамках этой жизни, иногда нужно пойти дальше – это родовые сценарии либо прошлые жизни. Часто бывает такое, что человек вспоминает, например, из-за чего он испытывает ненависть к своей теще, ревнует свою жену. Наталья Надольская:

Это же нельзя проверить и пощупать. Человек закрыл глаза, рассказывает вам. Вы ему верите?