«Входим в трансовое состояние». Что такое регрессия прошлой жизни?
Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите про регрессии и прошлые жизни. Я знаю, что сейчас это какое-то прямо популярное направление. Очень многие туда ходят, как на экскурсию: схожу-ка я в свои прошлые жизни, узнаю кем там был, кому насолил. Вы этим интересуетесь профессионально, проводите регрессии?
Виталий Бамбур, психолог, энерготерапевт, целитель, духовный практик:
Я регрессолог, провожу регрессии, с клиентами работаю.
Наталья Надольская:
Что они там видят и зачем туда идут, самое главное?
Виталий Бамбур:
Если в терапии не находится решение в рамках этой жизни, иногда нужно пойти дальше – это родовые сценарии либо прошлые жизни. Часто бывает такое, что человек вспоминает, например, из-за чего он испытывает ненависть к своей теще, ревнует свою жену.
Наталья Надольская:
Это же нельзя проверить и пощупать. Человек закрыл глаза, рассказывает вам. Вы ему верите?
Виталий Бамбур:
Все можно проверить. Во-первых, я сам вижу вместе с клиентами эти образы. Во-вторых, все это можно проверить тем, что у человека меняется жизнь после терапии либо нет.
Наталья Надольская:
Есть же люди-фантазеры. Вы как вместе с ним видите? Вы на одну волну настроены, как это по ощущениям?
Виталий Бамбур:
Да, происходит резонанс. То есть мы входим в трансовое состояние. В этом состоянии приходит ощущение картинки. Эти картинки, как правило, похожи, то есть то, что видит терапевт и то, что видит клиент. После этого находится причина из-за которой произошла та или иная ошибка – например, какое-то обещание, могло быть убийство, предательство. Когда эта программа исцеляется, у человека меняются уже отношения в настоящем времени.
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