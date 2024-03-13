Азарёнок: либерализм – это гнилой костюм, который мы попытались на себя напялить. Запад – труп!

Григорий Азаренок, СТВ:

Почему молодежь за Президента? Потому что Александр Лукашенко – это будущее, это то, что ждет и нашу страну, и весь мир, и это все прекрасно знают. Что, Америка – будущее, Байден – будущее, это шатающееся ничтожество? Посмотрите, как Батька обращается с людьми, с госслужащими, с молодежью и так далее. И вот недавно было обращение Байдена, два часа орал: Путин, не запугаешь ты меня, Путин! На Гитлера уже больше похоже. Это абсолютное ничтожество. Вокруг него Харрис, домовенок Кузя, Конгресс этот сумасшедший, министр обороны, этот горилла. Это абсолютное все прошлое. Либерализм – это гнилой костюм, который мы попытались на себя напялить, но он расходится, нитки расходятся, он сгнил. Мы взяли этот костюм с трупа, потому что Запад – это труп. Там нет ни одной новой философской мысли. Там нет ни одной новой идеи. Там нет ни одного нового настоящего фильма. Там нет ни одной новой хорошей, интересной книги. Яркой, энергичной, живущей – все это умерло. Все это уже у нас, потому что мы живем в парадигме будущего, будущее – это наш Президент. Так считает молодежь.

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