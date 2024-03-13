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«Не оставляя ничего на будущее». Что такое финансовая близорукость?

13 марта 2024 18:51
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Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Не оставляя ничего на будущее». Что такое финансовая близорукость?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Есть такое понятие, которое называется финансовая близорукость. Это когда мы деньги, которые получаем, зарабатываем тут же рассовываем на траты, как будто бы не оставляя ничего на будущее. То есть мы как будто бы смотрим только на то, что есть сейчас с минимальной перспективой. Близорукость – мы не понимаем и не видим то, что может ожидать нас в будущем.

Спускать деньги. Кто не может грамотно распоряжаться финансами – подробнее здесь.

# Психология # общество # Денис Северов

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