Мозг сам пытается найти возможности. Что мотивирует человека больше зарабатывать, рассказал психолог

Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Для нашего мозга нет лучшей мотивации, чем страх, боль, к сожалению, и удовольствие. Почему мы так часто зависаем в соцсетях? Потому что наш мозг ищет и пытается найти там удовольствие – дофамин. Если мы понимаем, что деньги являются для нас не источником стресса, страха или какого-то дискомфорта, а источником получения удовольствия, то наш мозг сам пытается найти варианты и возможности для того, чтобы этих денег стало больше в вашей жизни.

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