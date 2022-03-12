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«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье

12 марта 2022 14:50
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Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье-1

Литовцы, после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости. Только на пункте пропуска «Бенякони» поток автомобилей на въезд в нашу страну увеличился в два раза. Официальная причина – посещение родственников, но на обратном пути большинство из них заезжает за покупками.

Литовцы не отказываются и от белорусского топлива. И это вполне объяснимо. К примеру, стоимость литра 95-го бензина на литовских АЗС в 4 раза дороже, чем на белорусских заправках.

«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье-4

– Литовцы активно заправляются в Беларуси, потому что цена скаканула у вас?
– Да, есть это. И я заправился тоже. Ищем варианты.

«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье-7

Цены в два раза повысились. Да, некоторые ездят туда заправиться, если есть такая возможность, но теперь довольно тяжело проехать.

«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье-10

Весь мир сейчас реагирует, ничего не сделаем. Та же Америка, интересно посмотреть, как они за свои 7 долларов за галлон. Винят почему-то Путина, хотя по факту это нелогично.

Напомним, после выбранного в Европе пути отказа от российских энергоносителей, стоимость на топливо увеличилась в разы, что повлекло за собой и удорожание продуктов питания. Двойные стандарты и отсутствие моральных принципов налицо. Бомбардировать нас санкциями, содержать беглых, ратовать за демократию по-европейски, а потом, нисколько не стесняясь, наживаться и экономить за счет диктатуры.

«Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами – подробнее здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Константин Герцев # Владимир Путин # Фотофакт

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