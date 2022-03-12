«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье

Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы, после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости. Только на пункте пропуска «Бенякони» поток автомобилей на въезд в нашу страну увеличился в два раза. Официальная причина – посещение родственников, но на обратном пути большинство из них заезжает за покупками. Литовцы не отказываются и от белорусского топлива. И это вполне объяснимо. К примеру, стоимость литра 95-го бензина на литовских АЗС в 4 раза дороже, чем на белорусских заправках.

– Литовцы активно заправляются в Беларуси, потому что цена скаканула у вас?

– Да, есть это. И я заправился тоже. Ищем варианты.

Цены в два раза повысились. Да, некоторые ездят туда заправиться, если есть такая возможность, но теперь довольно тяжело проехать.