«Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье

Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литовцы, после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости. Только на пункте пропуска «Бенякони» поток автомобилей на въезд в нашу страну увеличился в два раза. Официальная причина – посещение родственников, но на обратном пути большинство из них заезжает за покупками.
Литовцы не отказываются и от белорусского топлива. И это вполне объяснимо. К примеру, стоимость литра 95-го бензина на литовских АЗС в 4 раза дороже, чем на белорусских заправках.
– Литовцы активно заправляются в Беларуси, потому что цена скаканула у вас?
– Да, есть это. И я заправился тоже. Ищем варианты.
Цены в два раза повысились. Да, некоторые ездят туда заправиться, если есть такая возможность, но теперь довольно тяжело проехать.
Весь мир сейчас реагирует, ничего не сделаем. Та же Америка, интересно посмотреть, как они за свои 7 долларов за галлон. Винят почему-то Путина, хотя по факту это нелогично.
Напомним, после выбранного в Европе пути отказа от российских энергоносителей, стоимость на топливо увеличилась в разы, что повлекло за собой и удорожание продуктов питания. Двойные стандарты и отсутствие моральных принципов налицо. Бомбардировать нас санкциями, содержать беглых, ратовать за демократию по-европейски, а потом, нисколько не стесняясь, наживаться и экономить за счет диктатуры.
«Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами – подробнее здесь.