Превратится в муку, макароны и крупы. Как определяют качество зерна после жатвы?

Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На первом сырье с полей работают комбинаты хлебопродуктов. Их в Минской области насчитывается около 10. Работают они в круглосуточном режиме. Начинается все с приема. При подъезде к комбинату уже видна очередь из машин. Каждое сырье из каждой партии проходит входной контроль качества. Прямо из кузова специалисты берут предварительный анализ. Зерно проверяют по разным показателям. Так, Анна Лисовская работает на Столбцовском хлебоприемном участке около 10 лет. За это время научилась определять культуру даже без спецоборудования.

Анна Лисовская, ведущий лаборант хлебоприемного участка филиала «Городейское ХПП» УП «Борисовский КХП»:

Это отбор проб на визировке. Сотрудники лаборатории пробоотборником отбирают пробы по всей длине автотранспорта. Отбирается средняя проба. Потом она поступает в лабораторию для определения ее качества. В день водители делают по несколько рейсов. Процесс приемки отлажен, поэтому стоять приходится недолго.

Александр Железнов, водитель хлебоприемного участка филиала «Городейское ХПП» УП «Борисовский КХП»:

В рейсе бывает по-разному. Можно и пять сделать, можно и два сделать – от погоды зависит. В среднем четыре рейса выходит. Это в зависимости от колхоза – где и как далеко еще находится эта погрузка. Анализы осуществляются быстро, задержки никакой нет, а разгрузка – тем более. В очереди стоять мало когда приходится, в основном идет процесс быстро. Уже на данный момент перевез 1 400 тонн за весь период. В среднем рейс где-то грузится 25-24 тонны с прицепом. После взятия проб и получения результатов грузовики отправляются в весовую и на разгрузку. Участок оснащен четырьмя авторазгрузчиками, каждый из которых задействован на приеме отдельной зерновой культуры.

Анна Лисовская:

Затем проба попадает в лабораторию, где выполняют органолептический анализ. То есть определяют цвет и запах зерна. Определяют зараженность вредителями, натуру зерна, влажность, сорную зерновую примесь. Наш результат анализа в лаборатории – это самый главный документ, на основании которого формируется стоимость продукции. Лаборатория наша оснащена лабораторным оборудованием и приборами, располагая которыми лаборант имеет возможность оценивать качество зерна.

Если предварительный анализ занимает несколько минут, то полный – сутки. За это время проводится ряд испытаний на соответствие той или иной культуры установленным ГОСТам. В 2023 году пшеница и рожь поступают хорошего качества. Здесь выращенный урожай принимают из трех районов – Столбцовского, Копыльского, Клецкого. Анна Лисовская:

К нам поступает в основном пшеница продовольственная и рожь. Если пшеница оценивается по показателю клейковины, то рожь – по показателю «число падения». Согласно стандартам, зерно должно быть сухим, то есть влажность до 14,5 %, но, соответственно, и чистым. Для определения качества зерна на предприятии имеется лаборатория, где есть весь комплекс оборудования, позволяющий определить качество сырья.

Денис Мойзято, заместитель директора хлебоприемного участка филиала «Городейское ХПП» УП «Борисовский КХП»:

Начиная с первого этапа, это отбор проб, наша лаборатория отбирает пробы и осуществляет контроль. Так как на предприятии у нас нет доработки зерна, поэтому мы принимаем зерно, которое в готовом виде доработанное по влажности и сортности. Клейковина определяется – мы принимаем продовольственное зерно, государственный заказ на продовольственное зерно. Поэтому степень продовольственного зерна клейковиной определяется третьим классом и четвертостью – этой классностью клейковины. Также рожь – определяется продовольственность зерна своими характеристиками. Лаборатория осуществляет анализ. При положительном анализе зерна, если зерно соответствует всем категориям, оно непосредственно принимается к нам на предприятие. Если не соответствует, сообщается представителям от хозяйства. Приезжают, и совместно делается еще дополнительный анализ. Если зерно не является определенного качества, то просто оформляется возврат.

После тщательной проверки на качество пшеницу отправляют в склады. Здесь важную роль играет температурный режим. Денис Мойзято:

В данный момент есть четыре емкости для хранения зерна вместимостью 2 500 каждая. В нем есть система термоподвесок, в которых можно определить температуру зерна в любое время. При увеличении температуры опять осуществляется вентилирование и перемещение зерна внутри емкости. Работа на предприятии организована в две смены. Процесс отлажен и без простоев. Если у аграриев задача максимально убрать зерно с полей, то здесь стоит – оперативно доработать. По традиции на помощь в горячий сезон приходят студенты.