«Уже не первый год в лидерах». Чем завершилась уборочная кампания-2023 в Минской области?

Новости Беларуси. Июль-август – время созревания и уборки хлебов, шелеста золотых колосьев и плодотворного труда агрономов. С утра до позднего вечера в полях хлеборобы, бесперебойная работа и на сушильных комплексах. И вот позади самая жаркая пора. Но продолжается уборка кукурузы, начался сев озимых. Чем же запомнилась жатва для аграриев, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ежегодно хлеборобы радуют своим намолотом. Несмотря на погодные условия, стремятся показать высокий результат, работают на максимум. Первым в области завершил уборку зерновых Несвижский район. Средняя урожайность составила 74,3 центнера с гектара. Самые богатые колосья в хозяйствах «Грицкевичи», «Агрокомбинат Снов» и «Новая жизнь».

Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Подготовка, в принципе, начиналась с зимы. Комбайны ремонтировались уже зимой, к 1 февраля на линейке готовности были все. Комбайны к 1 марта все техосмотр прошли. В 2023 году всего 11 комбайнов. В этом году два новых купили КЗС-12. Комбайновый парк неплохой, мощный. И две сушилки у нас. Этот год особенный. Я за все время работы не помню, чтобы такая продолжительная засуха была. Май и почти весь июнь – почти два месяца засуха. Уже думали, что вообще все на корню высохнет. Мало-мальски дождики прошли, пшеница – колос налился. Видно по зерну – зерно выполненное, хорошо налитое. В среднем пшеница – 95 и выше центнеров с гектара дает по хозяйству. Все играет свою роль. Конечно, технология. Если не соблюдена технология, малейшее звено выпало – не получишь этого. Если все внесено, как надо, обработано, значит, оно более устойчивое к засухе, экстремальным условиям – любая культура. Пшеница при такой урожайности – хватит обеспечить себе, будет и на продажу.

Труд хлебороба ценен и важен, поэтому их работа не остается незамеченной. Ежегодно в каждом районе чествуют героев жатвы. Это опытные и ответственные комбайнеры, знающие цену каждой минуте и каждой намолоченной тонне зерна. Так, первыми тысячниками в 2023 году стали комбайнеры хозяйства «Кухчицы» Клецкого района.

Сергей Янучок, старший механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Работаю 21-й сезон на комбайне. В восемь уже на поле. Трудимся, если дождя нет, то попозже стараемся – до восьми, девяти. Уже не первый год в лидерах.

Оксана Бельская, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Участвуем в создании необходимых социально-бытовых условий для работников, которые заняты уборкой урожая. Это в первую очередь обеспечение горячим питанием. То есть мы смотрим на эти вопросы, чтобы оно было своевременное, качественное. В числе передовиков и молодежные экипажи – Евгений Кукреш и Михаил Жудрик из хозяйства «Речень» Любанского района. В 2023 году тандем молодых комбайнеров пересел на новую машину «Гомсельмаш» и начал ставить рекорды.

Михаил Жудрик, механизатор сельхозпредприятия «Речень»:

Мне нравится работать в таком коллективе. Сам родился в деревне, поэтому решил пойти в это хозяйство. Моя здесь основная должность – это постоянно следить за качеством уборки. То есть смотреть потери и вовремя сообщить старшему комбайнеру, чтобы была остановлена техника и произведена регулировка комбайна, чтобы не было потерь, была более качественная уборка.

Евгений Кукреш, механизатор сельхозпредприятия «Речень»:

Учился в Бобруйске, в автотранспортном колледже. Пришел в хозяйство после колледжа на отработку. Вот уже второй сезон на комбайне работаем. В 2023 году получили новый. Комбайн сам по себе хороший. На поля выходим по-разному. С утра комбайн подготовим, почистим. Часов в 9-10 выходим на поля. Обеды привозят на поле. В полях Минской области задействовано было свыше 1 700 комбайнов. Автопарк в 2023 году пополнили и 130 новых машин «Гомсельмаш». Одна из таких заняла свое место и в сельхозфилиале «Минскоблагросервиса».

Александр Тямчик, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»:

Данные комбайны, что работают, все на автоуправлении. С кондиционером, холодильники есть в комбайнах. Двухразовое питание полное. У нас на наших мощных энергонасыщенных комбайнах работает уже второй сезон молодой экипаж. Второй сезон он занимает призовые места. В 2023 году новые работники пришли. Выдали комбайн мужу, семейному подряду.

Александр Курьянович, механизатор сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»:

Я с 13 лет в сельском хозяйстве. 13 лет я на стареньком комбайне рабiл, успел, на «Ниве» работал. С супругой не ругаемся. Кабы які помощник, я бы ругался, а так все же семейное, все домой. Минская область традиционно вносит большой вклад в общереспубликанский каравай. Но главное в работе – качество, далее – темп.

Дмитрий Синяк, главный агроном филиала «Острошицы» Минского комбината хлебопродуктов:

В нашем хозяйстве земли есть легкие, подстилаемые песками, и суглинки – тяжелые земли. Поэтому там, где раньше созревает – естественно, на легких почвах. Поэтому убираем сразу на легких, а потом переходим на суглинки. Технология возделывания культур, конечно, отличается. Есть особенности, что на песках, а что на суглинках. Все зависит от погоды, она вносит свои коррективы. Поэтому учитываем почвенные разности, количество внесенных удобрений, где суше, где быстрее созревает. При влажной погоде выбираем более сухие массивы. Ячмени мы убираем, когда насохшие посевы, а уже после 19 часов ячмень плохо убирается, поэтому переходим на пшеницу, что позволяет работать до десяти, дотемна. Сейчас хлеборобы занимаются севом озимых. Все идет согласно нормам и срокам. Особое внимание – заготовке кормовой базы для животных. Активно убирают кукурузу на силос.

Алексей Романюк, директор филиала «Бубны» УП «Мингаз»:

Первый укос трав, который мы собрали, нас однозначно не порадовал, поэтому приняли оперативное решение. Мы порядка 350 гектаров посеяли однолетних, в том числе это поле сорго суданского гибрида. Поле 130 гектар посеяли мы, мы видим, что порядка 200 центнеров с гектара соберем здесь. Основное преимущество этой культуры – то, что это культура позднего срока сева. Когда мы видим, что у нас определенный недобор по травянистым кормам, она позволяет нам среагировать. Посеять после, в конце мая – начале июня эту культуру и получить хороший урожай зеленой массы, которая действительно позволяет сбалансировать наш рацион по сахару.