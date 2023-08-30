Проблему рождаемости обсудили в гинекологической больнице Минска. Мнениями поделились врачи, представители церкви, депутаты

Новости Беларуси. Как улучшить демографическую картину в столице и стране в целом, а также сократить количество абортов? Эти и другие темы затронули 30 августа на встрече в гинекологической больнице Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На разговор о репродуктивном здоровье пригласили жительниц Октябрьского района. Свое мнение об актуальных проблемах высказали приглашенные спикеры: врачи, представители церкви, депутаты. К сожалению, статистика по абортам не радует – их количество растет. Снижается рождаемость. И эти вопросы нужно решать, в том числе через работу с женщинами. Сегодня все приглашенные могли озвучить конкретные проблемы, которые их волнуют.

Лариса Мавричева, заместитель главного врача по медицинской части Городской гинекологической больницы:

Здесь внимание надо уделить профилактике онкологических заболеваний, профилактике рака шейки матки, какие для этого есть возможности. Такая загадочная болезнь, как эндометриоз, которой сейчас страдает очень много наших женщин. Ну и проблемы вынашивания беременности.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К сожалению, мы сегодня знаем, что очень большое количество разводов приходится на первые браки – первые год-два жизни в браке. Это тоже сегодня трагедия, это проблема для нашего государства, которую мы должны решать. Важно обсудить как раз таки угрозы, которые есть сегодня для наших традиций семейного воспитания, плюс, конечно же, в целом посмотреть на те нюансы, которые влияют негативно на семейное воспитание, семейную политику в нашей стране.