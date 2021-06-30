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«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание

30 июня 2021 16:16
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодня это проект стал очень удачным»

«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание-1

В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов. Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.

«Даже без конвоирования сюда обвиняемых». Валентин Сукало о том, как будут рассматривать дела в новом здании судов в Минске

Площадь нового здания суда – 10 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено конвойное отделение, а также 20 залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских и уголовных дел. Один из залов по уголовным делам рассчитан на 140 мест и является одним из самых больших в стране.

«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Здание построено по самым современным нормам, обеспечено самими современными технологиями, которые, я думаю, позволят на высоком уровне обеспечивать судьям их работу. Здесь созданы все условия для того, чтобы не было нужды в ведении протоколов, не надо проводить какие-то технические операции, которые раньше отвлекали от основной работы, и сегодня судья может концентрировать свое внимание, усилия именно на оценку доказательств и принятие решений.

«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание-7

Отдельное внимание при строительстве здания суда уделили социальным стандартам и безбарьерной среде. Есть пандус, широкие дверные проемы, специальные лифты и санузлы.

# Судебная система Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Валентин Сукало # Ольга Чуприс # Фотофакт

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