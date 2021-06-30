«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов. Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.

«Даже без конвоирования сюда обвиняемых». Валентин Сукало о том, как будут рассматривать дела в новом здании судов в Минске

Площадь нового здания суда – 10 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено конвойное отделение, а также 20 залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских и уголовных дел. Один из залов по уголовным делам рассчитан на 140 мест и является одним из самых больших в стране.