«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодня это проект стал очень удачным»
В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов. Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.
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Площадь нового здания суда – 10 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено конвойное отделение, а также 20 залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских и уголовных дел. Один из залов по уголовным делам рассчитан на 140 мест и является одним из самых больших в стране.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Здание построено по самым современным нормам, обеспечено самими современными технологиями, которые, я думаю, позволят на высоком уровне обеспечивать судьям их работу. Здесь созданы все условия для того, чтобы не было нужды в ведении протоколов, не надо проводить какие-то технические операции, которые раньше отвлекали от основной работы, и сегодня судья может концентрировать свое внимание, усилия именно на оценку доказательств и принятие решений.
Отдельное внимание при строительстве здания суда уделили социальным стандартам и безбарьерной среде. Есть пандус, широкие дверные проемы, специальные лифты и санузлы.