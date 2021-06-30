«Даже без конвоирования сюда обвиняемых». Валентин Сукало о том, как будут рассматривать дела в новом здании судов в Минске

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Сегодня мы создаем такие условия для столичного правосудия (это самое сложное правосудие у нас), и, я думаю, что это позволит улучшить и качество, и оперативность правосудия, сделать наше столичное правосудие действительно образцовым для всех судов страны. Когда мы планировали строительство таких объектов, мы думали, конечно, сделать наше правосудие предельно современным. Чтобы здесь можно было обеспечить и цифровое, и электронное судопроизводство, чтобы процессы могли происходить в режиме онлайн, даже без конвоирования сюда обвиняемых. В общем-то сегодня здесь есть специальные залы для допроса лиц защищенных вне визуального контроля, с изменением голоса. Все это современно. Все это – сегодняшний день правосудия, а может быть, и завтрашний.