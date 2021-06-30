«Даже без конвоирования сюда обвиняемых». Валентин Сукало о том, как будут рассматривать дела в новом здании судов в Минске

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов.
Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Сегодня мы создаем такие условия для столичного правосудия (это самое сложное правосудие у нас), и, я думаю, что это позволит улучшить и качество, и оперативность правосудия, сделать наше столичное правосудие действительно образцовым для всех судов страны. Когда мы планировали строительство таких объектов, мы думали, конечно, сделать наше правосудие предельно современным. Чтобы здесь можно было обеспечить и цифровое, и электронное судопроизводство, чтобы процессы могли происходить в режиме онлайн, даже без конвоирования сюда обвиняемых. В общем-то сегодня здесь есть специальные залы для допроса лиц защищенных вне визуального контроля, с изменением голоса. Все это современно. Все это – сегодняшний день правосудия, а может быть, и завтрашний.