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Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

30 июня 2021 16:09
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»-1

В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»-4

Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»-7

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Глава государства, являясь актуальным, современным человеком, чувствующим потребность граждан, принял такое решение. Когда узнал о том, что не завершается процесс строительства нового здания, то принял волевое решение завершить строительство и использовать здесь по максимуму белорусское оборудование, белорусские строительные материалы. И сделать его таким, чтобы оно было удобным для судей и для граждан Республики Беларусь. Всех, кто участвует в осуществлении правосудия. Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным.

# Судебная система Беларуси # общество # Ольга Чуприс # Владимир Кухарев # Валентин Сукало # Фотофакт

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