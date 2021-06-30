Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Глава государства, являясь актуальным, современным человеком, чувствующим потребность граждан, принял такое решение. Когда узнал о том, что не завершается процесс строительства нового здания, то принял волевое решение завершить строительство и использовать здесь по максимуму белорусское оборудование, белорусские строительные материалы. И сделать его таким, чтобы оно было удобным для судей и для граждан Республики Беларусь. Всех, кто участвует в осуществлении правосудия. Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным.