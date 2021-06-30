«Хотелось бы активного долголетия». Как правильно подготовиться к пенсии и отсрочить деменцию?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Зачастую говорят, что нужно подготовиться к пенсии для того, чтобы не было слома эмоционального, что ты теперь не работаешь, никому не нужен и, в принципе, старость уже не за горами. Как пройти этот рубеж? Нужно ли действительно к нему как-то морально подготовиться?

Антонина Скурчаева, блогер, модель, первая вице-мисс Grand International 2019:

Знаете, у меня сестра живет в Америке. И я у нее поинтересовалась: «Расскажи, как там живут люди зрелого возраста?» Она мне ответила: «Первое время, когда я приехала в Америку, меня очень удивило, как много людей за 80. Бабушка-колясочница сидит, делает маникюр, ей тут же делают прическу. Пьют кофе». Говорит: «Для меня это было так неожиданно, потому что в Беларуси в 80-90 уже на улицу не выходят, а если выходят, то мы их так не видим». А там – очень много. Екатерина Забенько:

Вам не кажется, что тенденция меняется? Что в Беларуси потихонечку люди более зрелого возраста тоже начинают спокойнее выходить на улицу, гулять, общаться? Все чаще я вижу, как бабушка с дедушкой идут за ручку, выгуливая собачку вместе.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А на самокатах бабушек ты видела? Любо-дорого посмотреть. Антонина Скурчаева:

Она говорит: «Общаюсь с приятельницами в Америке. Родители этих женщин в дом престарелых ездят как в детский садик. Вот у меня сослуживица, мама с папой – по 87 лет. Приходит автобус (все это бюджетный вариант, бесплатно), питание, развлечения. Говорит, маме очень нравится, потому что не надо готовить кушать. А папе не очень, потому что там деменция, мне не с кем разговаривать и не с кем общаться». Екатерина Забенько:

Мы говорим про старость, все-таки есть такие побочные эффекты, как деменция. Елена, как избежать таких последствий возрастных?