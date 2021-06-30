«Хотелось бы активного долголетия». Как правильно подготовиться к пенсии и отсрочить деменцию?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Зачастую говорят, что нужно подготовиться к пенсии для того, чтобы не было слома эмоционального, что ты теперь не работаешь, никому не нужен и, в принципе, старость уже не за горами. Как пройти этот рубеж? Нужно ли действительно к нему как-то морально подготовиться?
Антонина Скурчаева, блогер, модель, первая вице-мисс Grand International 2019:
Знаете, у меня сестра живет в Америке. И я у нее поинтересовалась: «Расскажи, как там живут люди зрелого возраста?» Она мне ответила: «Первое время, когда я приехала в Америку, меня очень удивило, как много людей за 80. Бабушка-колясочница сидит, делает маникюр, ей тут же делают прическу. Пьют кофе». Говорит: «Для меня это было так неожиданно, потому что в Беларуси в 80-90 уже на улицу не выходят, а если выходят, то мы их так не видим». А там – очень много.
Екатерина Забенько:
Вам не кажется, что тенденция меняется? Что в Беларуси потихонечку люди более зрелого возраста тоже начинают спокойнее выходить на улицу, гулять, общаться? Все чаще я вижу, как бабушка с дедушкой идут за ручку, выгуливая собачку вместе.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А на самокатах бабушек ты видела? Любо-дорого посмотреть.
Антонина Скурчаева:
Она говорит: «Общаюсь с приятельницами в Америке. Родители этих женщин в дом престарелых ездят как в детский садик. Вот у меня сослуживица, мама с папой – по 87 лет. Приходит автобус (все это бюджетный вариант, бесплатно), питание, развлечения. Говорит, маме очень нравится, потому что не надо готовить кушать. А папе не очень, потому что там деменция, мне не с кем разговаривать и не с кем общаться».
Екатерина Забенько:
Мы говорим про старость, все-таки есть такие побочные эффекты, как деменция. Елена, как избежать таких последствий возрастных?
Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Это очень важно. То есть не важно, сколько мы живем, главное, как мы живем, качество нашей жизни. Хотелось бы, конечно, активного долголетия. Но есть патологии, которые если уже есть, то есть.
Ольга Бурлакова:
Они тоже генетические или приобретенные?
Елена Михаленко:
Это, конечно, генетические. Но сейчас возвращаемся к социальному устройству нашего общества, к изменению тенденций. Чтобы минимизировать, отсрочить эти последствия, конечно же, активный образ жизни. Это вовлечение: «Школа третьего возраста», различные курсы для людей старшего возраста, обучение компьютерной грамотности, кружки по интересам, скандинавская ходьба. Это все позволяет как можно дольше отсрочить возникновение каких-то отрицательных последствий.
Сейчас очень много ментальных гимнастик. Если сам никогда этим не занимался, попробовать эти упражнения – честно говоря, с первого раза не всегда получается. Запоминать нужно какие-то определенные слова, в словах заменять буквы.