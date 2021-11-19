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Лилия Ананич: «Лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма»

19 ноября 2021 06:19
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Новости Беларуси. Вопиющие факты жестокости с применением химических средств на границе не оставляет равнодушными никого. Многие политические деятели критикуют и выражают негодование тем, как Запад относится к невинным людям, сравнивая его политику с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лилия Ананич: «Лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма»-1

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма. Это геноцид в его современном обличии. Мы увидели, что лживый Запад убаюкивал весь мир лозунгами о красивой жизни, о демократии, о справедливости, неся на штыках, на орудии разрушение в эти страны.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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