Лилия Ананич: «Лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма»

Новости Беларуси. Вопиющие факты жестокости с применением химических средств на границе не оставляет равнодушными никого. Многие политические деятели критикуют и выражают негодование тем, как Запад относится к невинным людям, сравнивая его политику с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма. Это геноцид в его современном обличии. Мы увидели, что лживый Запад убаюкивал весь мир лозунгами о красивой жизни, о демократии, о справедливости, неся на штыках, на орудии разрушение в эти страны.