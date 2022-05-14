Постоянные синуситы и гаймориты. Почему опасно жить в месте, где есть плесень?

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.
Из-за постоянной повышенной влажности по всему периметру квартиры господствует ее величество плесень. И это не только портит интерьер – такое соседство смертельно опасно – утверждают специалисты.
Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:
Появление плесени всегда сопровождается у людей синуситами и гайморитами. Сначала насморк появляется, потом плесень проникает дальше, в верхние дыхательные пути, идет фарингит, трахеит, и дальше идет в легкие – бронхит и астма. Все это сопровождается аллергическими реакциями. Плесень – это медленный убийца человека. Если постоянно пребывать в помещении, где плесень, это может привести к летальному исходу.
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