Прямой эфир

Постоянные синуситы и гаймориты. Почему опасно жить в месте, где есть плесень?

14 мая 2022 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Из-за постоянной повышенной влажности по всему периметру квартиры господствует ее величество плесень. И это не только портит интерьер – такое соседство смертельно опасно – утверждают специалисты.

Постоянные синуситы и гаймориты. Почему опасно жить в месте, где есть плесень?-1

Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:
Появление плесени всегда сопровождается у людей синуситами и гайморитами. Сначала насморк появляется, потом плесень проникает дальше, в верхние дыхательные пути, идет фарингит, трахеит, и дальше идет в легкие – бронхит и астма. Все это сопровождается аллергическими реакциями. Плесень – это медленный убийца человека. Если постоянно пребывать в помещении, где плесень, это может привести к летальному исходу.

«Антисанитария просто жесточайшая». Как соседка-алкоголичка заливает минскую пенсионерку уже 20 лет – подробнее здесь.

# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Кориняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Практически за смешную сумму». Сколько стоят путёвки в белорусские санатории и кто может рассчитывать на скидку?
14 мая 2022 12:36

«Практически за смешную сумму». Сколько стоят путёвки в белорусские санатории и кто может рассчитывать на скидку?

«Девочки, это мой». Белоруска о курортном романе длиной в 23 года
14 мая 2022 12:28

«Девочки, это мой». Белоруска о курортном романе длиной в 23 года

Увлечение военной историей объединило целую семью. Как создавали народный музей в посёлке Черницкий?
14 мая 2022 12:07

Увлечение военной историей объединило целую семью. Как создавали народный музей в посёлке Черницкий?