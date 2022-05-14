Постоянные синуситы и гаймориты. Почему опасно жить в месте, где есть плесень?

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Из-за постоянной повышенной влажности по всему периметру квартиры господствует ее величество плесень. И это не только портит интерьер – такое соседство смертельно опасно – утверждают специалисты.