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Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?

06 февраля 2022 20:34
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Весь мир, похоже, окончательно сдвинулся, как минимум, со своей орбиты. Мы только и успеваем собирать фейки про нападение России на Украину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
На этой неделе отличилось информационное агентство Bloomberg, которое уже объявило о вторжении в жовто-блакитную. Но журналисты явно поспешили, за что извинились. Не отстал от коллег и немецкий таблоид Bild, опубликовавший якобы детальный план российского нападения на Украину. Москва опровергает эти слухи, но, видимо, официальная позиция мало кого интересует.  

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?-4

Зато вооружение соседних государств фейком не назовешь. Поставки оружия в Восточную Европу из США идут в режиме нон-стоп. Вот это кадры прибытия американских военных в Польшу.  

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?-7

Ольга Коршун:
А это уже Украина, местный аэропорт, куда прибыл восьмой самолет с тоннами боеприпасов из-за океана. Вес конкретно этого груза – 86 тонн. А всего с конца января США отправили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения. Для чего так вооружать восточного партнера?  

И еще один вопрос: так будет ли война? На это у Президента Беларуси тоже свое мнение и видение ситуации. Чем он и поделился с российским журналистом.  

«Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе (подробнее здесь).  

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?-10

Ольга Коршун:
В то же время Украина ведет себя агрессивно по отношению к Беларуси, хотя мы однозначно заявляем, что нападать ни на кого не собираемся. И провокации становятся все более открытыми и наглыми. На неделе стали известны подробности очередного инцидента на наших рубежах. Украинский беспилотник-шпион пересек нашу границу, чтобы снять территорию полигона Брестский. В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызвали посла Украины, которому вручили ноту протеста. В Киеве поспешили назвать ситуацию провокацией, а вот этот конкретный беспилотник мифическим и вообще российским.  

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?-13

Ольга Коршун:
Разные российские летательные аппараты, и не только они, в нашей стране действительно есть, но они опознаны, а их задачи известны. В Беларуси с 10 февраля начинается активная фаза учений «Союзная решимость». А многие виды техники, в том числе новейшей, уже прибыли из России в нашу страну. И для тех, кто хочет узнать о них побольше, информация есть в открытом доступе. Необязательно для этого запускать дронов-разведчиков или прибегать к другим шпионским штучкам. Вот Минобороны России опубликовало подробную карту с местами, где будут проходить маневры. Подчеркнем, этот документ находится в открытом доступе. Никаких вам секретов.  

# Беларусь-Украина # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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