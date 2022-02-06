Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?

Весь мир, похоже, окончательно сдвинулся, как минимум, со своей орбиты. Мы только и успеваем собирать фейки про нападение России на Украину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

На этой неделе отличилось информационное агентство Bloomberg, которое уже объявило о вторжении в жовто-блакитную. Но журналисты явно поспешили, за что извинились. Не отстал от коллег и немецкий таблоид Bild, опубликовавший якобы детальный план российского нападения на Украину. Москва опровергает эти слухи, но, видимо, официальная позиция мало кого интересует.

Зато вооружение соседних государств фейком не назовешь. Поставки оружия в Восточную Европу из США идут в режиме нон-стоп. Вот это кадры прибытия американских военных в Польшу.

Ольга Коршун:

А это уже Украина, местный аэропорт, куда прибыл восьмой самолет с тоннами боеприпасов из-за океана. Вес конкретно этого груза – 86 тонн. А всего с конца января США отправили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения. Для чего так вооружать восточного партнера? И еще один вопрос: так будет ли война? На это у Президента Беларуси тоже свое мнение и видение ситуации. Чем он и поделился с российским журналистом. «Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе (подробнее здесь).

Ольга Коршун:

В то же время Украина ведет себя агрессивно по отношению к Беларуси, хотя мы однозначно заявляем, что нападать ни на кого не собираемся. И провокации становятся все более открытыми и наглыми. На неделе стали известны подробности очередного инцидента на наших рубежах. Украинский беспилотник-шпион пересек нашу границу, чтобы снять территорию полигона Брестский. В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызвали посла Украины, которому вручили ноту протеста. В Киеве поспешили назвать ситуацию провокацией, а вот этот конкретный беспилотник мифическим и вообще российским.