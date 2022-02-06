Звон смог стать одним из самых мощных символов места памяти и скорби. Какие тайны хранят колокола Хатыни?

Новости Беларуси. В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж о колоколах Хатыни и тайнах, которые до сих пор хранит сакральное для белорусов место.

Яна Шипко, корреспондент:

Хатынь одна, но за этим трагическим образом – уничтоженные дотла 186 деревень Беларуси. Представляете, сколько боли и страданий сконцентрировано в одном этом месте. Сожженные заживо жители 186 деревень. Среди них дети и старики. Не щадили никого. Что должны были чувствовать все эти люди, когда охваченные пламенем, осознавали свою участь. И каково это – уцелеть чудом в этой жестокой расправе, но потерять всю семью?

Как передать всенародную трагедию уничтоженных в годы войны мирных жителей? Сегодня Хатынь — памятник-документ. Таким мемориал задумали его создатели. На точно воссозданной карте деревни, которой уже нет, 26 домов. Точнее то, что осталось от сожженных дотла изб. Остовы печных труб. Их венчают ровно столько же колоколов. Каждые 30 секунд мертвую тишину деревни-призрака разрезает их траурный перезвон.

Яна Шипко:

Этот звук заставляет откликаться хатынскую трагедию в сердце каждого, кто оказывается здесь. Так о чем же звонят колокола Хатыни и как в советские годы борьбы с религией авторам мемориала удалось сделать именно колокольный звон одним из самых мощных символов этого места памяти и скорби? Несколько лет назад сотрудники мемориала столкнулись с исторической загадкой. Оказалось, что колокол, который висел здесь, на месте дома Иосифа Каминского, целых 50 лет с момента открытия мемориала, настоящий, церковный. Оставалось выяснить, как он попал сюда во времена атеизма.

Анастасия Краснова, главный хранитель фондов мемориального комплекса «Хатынь»:

Несколько лет назад происходил ремонт в Хатыни, снимали колокола с обелисков, и было замечено, что один колокол внешне отличается от других. Когда стали его более детально осматривать, то выяснили, что этот колокол был изготовлен на заводе Самгиных в 1874 году. Он имел украшения, надписи. Этот колокол был отдан на экспертизу, и специалистами Национального художественного музея было установлено, что на его основе отлили другие колокола Хатыни.

Ни кола, ни двора, только остались печи с кирпичом. Да. Угробил 149 душ и моих пять душ семьи, четверых детей и жену пятую. Чтобы больше этого не было – крах фашистам и тому, кто войну объявляет. Не могу, простите меня. С тех пор, как на открытии ансамбля хатынский набат вторил воспоминаниям единственного выжившего Иосифа Каминского, колокольный звон здесь скорбит каждую минуту. Скорбит обо всех сожженных деревнях, названий которых мы и не знаем. Но то, что в свое время, вопреки условностям, колокола все же стали символом Хатыни, только подчеркивает святость земли, которой суждено было оставить своим потомкам трагический урок.