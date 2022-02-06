«Здесь работали высококлассные литейщики». Где создавали колокола для мемориального комплекса «Хатынь»?

Новости Беларуси. В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как удалось установить колокола в Хатыни – читайте здесь.

Бетонные элементы ансамбля «Хатынь» отливали на разных заводах. Как конструктор их привозили в Хатынь и собирали. А вот изготовление колоколов – процесс технически очень сложный. Справиться мог только Минский завод отопительного оборудования. Последние годы предприятие уже не работает. А в этом цехе словно витает дух советской эпохи.

Яна Шипко, корреспондент:

В советские годы здесь работали высококлассные литейщики. Участок художественного литья на заводе – уникальное производство, где выполняли скульптуры любой сложности. Наверное, поэтому именно сюда поступил необычный на то время заказ.

Для создания чертежей требовался образец. Задача не из легких. Церкви в то время отдавались под клубы и спорткомплексы, колокола переплавлялись. По мемуарам Леонида Левина, подходящий прототип, к счастью, нашелся. Им оказался тот самый колокол завода Самгиных.