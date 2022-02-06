«Здесь работали высококлассные литейщики». Где создавали колокола для мемориального комплекса «Хатынь»?
Новости Беларуси. В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как удалось установить колокола в Хатыни – читайте здесь.
Бетонные элементы ансамбля «Хатынь» отливали на разных заводах. Как конструктор их привозили в Хатынь и собирали. А вот изготовление колоколов – процесс технически очень сложный. Справиться мог только Минский завод отопительного оборудования. Последние годы предприятие уже не работает. А в этом цехе словно витает дух советской эпохи.
Яна Шипко, корреспондент:
В советские годы здесь работали высококлассные литейщики. Участок художественного литья на заводе – уникальное производство, где выполняли скульптуры любой сложности. Наверное, поэтому именно сюда поступил необычный на то время заказ.
Для создания чертежей требовался образец. Задача не из легких. Церкви в то время отдавались под клубы и спорткомплексы, колокола переплавлялись. По мемуарам Леонида Левина, подходящий прототип, к счастью, нашелся. Им оказался тот самый колокол завода Самгиных.
Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Беларуси, дочь Леонида Левина:
Помещение в полуразрушенном цеху, дышащая жаром печь, установки для формовки, установки для литья. Все покрыто черной пылью. И даже сами умельцы такого же цвета, только блестят глаза. Нам нужен колокол определенного размера. Нашел Николай Николаевич в запущенном складе. Как младенца привез в Минск. Пробы, пробы. Наконец получаем тот колокол, который и «заговорил» в Хатыни.
Звон смог стать одним из самых мощных символов места памяти и скорби. Какие тайны хранят колокола Хатыни – читайте здесь.