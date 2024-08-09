Иван Кубраков стал председателем Совета министров внутренних дел СНГ – юбилейный форум прошёл в Минске

Борьба с киберпреступностью, незаконной миграцией и деструктивным воздействием на общественную стабильность. Принятием ряда решений и утверждением итоговых документов по всем вопросам повестки завершилось юбилейное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступность не имеет границ. С каждым годом появляются новые угрозы: экстремизм, киберпреступления и терроризм. Главная задача – совершенствование системы безопасности. 9 августа достигнуты договоренности об укреплении совместного противодействия незаконной миграции, сделаны шаги по определению порядка формирования и использования межгосударственного банка данных электронных цифровых следов преступлений. Также на форуме состоялась передача полномочий председателя Совета министров белорусской стороне. Иван Кубраков возглавил Cовет.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Совет министров – это авторитетная площадка, на которой мы рассматриваем самые актуальные вопросы. Самое главное, что все вопросы борьбы с преступностью, розыска преступников, раскрытия преступлений решаются здесь очень оперативно. В первую очередь для того, чтобы руководители, министры внутренних дел, пообщались между собой, были проведены двусторонние встречи.