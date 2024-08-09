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По улицам Заводского района Минска прошёл парад техники МАЗ

09 августа 2024 14:20
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В честь юбилейной даты сегодня МАЗ демонстрирует почти всю линейку машин, выпущенных за 80 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По улицам Заводского района Минска прошёл парад техники МАЗ-1

Парадным строем ретро и современная автотехника прошла по улицам Заводского района столицы. Он выбран неслучайно – там живет каждый второй работник. Гости праздника смогли увидеть развитие производства от первых самосвалов МАЗ-205 до новинки 2024 года – тягачей с гибридным двигателем.

Инновационную технику планируется выпустить массово в 2026 году. Также в параде приняли участие и электробусы, которые запустили в 2024 году в Жодино и Шклове. Не обошлось и без спортивных машин, которые демонстрируют мощь белорусской техники всему мировому сообществу, участвуя в авторалли.

Минский автомобильный завод отмечает 80-летие. Подробности.

# МАЗ # общество

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